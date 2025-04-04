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СМИ узнали о будущем DOGE после ухода Маска

СМИ узнали о будущем DOGE после ухода Маска - 04.04.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о будущем DOGE после ухода Маска

Департамент государственной эффективности (DOGE) в США продолжит работу даже после ухода своего главы Илона Маска с поста, передает агентство Блумберг со... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:56+0300

2025-04-04T09:56+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности (DOGE) в США продолжит работу даже после ухода своего главы Илона Маска с поста, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена. "DOGE, федеральная организация, которая предпринимает быстрые и зачастую беспорядочные попытки сократить федеральный бюджет и уменьшить рабочую силу правительства, останется... Сотрудники DOGE сохранят за собой посты в агентствах и будут дальше добиваться сокращений затрат и персонала", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Как объясняет Блумберг, Маск - специальный государственный служащий, поэтому его работа ограничена 130 днями. Если вести подсчет с дня инаугурации Трампа, то действующий глава ведомства должен завершить свою работу к 30 мая. Тем не менее осведомленные собеседники издания указывают, что официальная дата ухода Маска с поста еще не установлена. Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявлял, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://1prime.ru/20250404/mask-856374498.html

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технологии, сша, илон маск