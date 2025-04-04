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СМИ рассказали о неподобающем поведении Маска в Белом доме - 04.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о неподобающем поведении Маска в Белом доме
СМИ рассказали о неподобающем поведении Маска в Белом доме - 04.04.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о неподобающем поведении Маска в Белом доме
Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:47+0300
2025-04-04T13:47+0300
политика
сша
илон маск
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как "с секретаршей", сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. "Попытки Илона Маска добиться бесконтрольной власти в администрации президента США Дональда Трампа не понравились многим сотрудникам, но они были по-настоящему раздражены его отношением к одной конкретной персоне: главе аппарата Сьюзи Уайлс. Основатель Tesla обращался с самой влиятельной женщиной в Белом доме как с "секретаршей"", - пишет издание. Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена. В феврале СМИ сообщили, что Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и помощники Трампа якобы дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Уайлс.
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сша, илон маск
Политика, США, Илон Маск
13:47 04.04.2025
 
СМИ рассказали о неподобающем поведении Маска в Белом доме

Daily Mail: Маск обращался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как "с секретаршей", сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
"Попытки Илона Маска добиться бесконтрольной власти в администрации президента США Дональда Трампа не понравились многим сотрудникам, но они были по-настоящему раздражены его отношением к одной конкретной персоне: главе аппарата Сьюзи Уайлс. Основатель Tesla обращался с самой влиятельной женщиной в Белом доме как с "секретаршей"", - пишет издание.
Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена.
В феврале СМИ сообщили, что Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и помощники Трампа якобы дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Уайлс.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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09:56
 
ПолитикаСШАИлон Маск
 
 
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