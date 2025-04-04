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Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением
Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением - 04.04.2025, ПРАЙМ
Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением
Стоимость меди опускается в пятницу утром и готовится завершить снижением всю неделю, свидетельствуют данные торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:19+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу утром и готовится завершить снижением всю неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.05 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,37%, до 4,7625 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно опустились на 5,9%, наибольшая динамика снижения была продемонстрирована в четверг, в этот день медь потеряла в цене 4,21%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,44%, до 9 336,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,71%, до 2 448 доллара, цинка - на 2,41%, до 2 713,5 доллара. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Кроме того, торги на рынках Китая закрыты в пятницу в связи с выходным днем. Китай - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок в конце недели может повлиять на котировки меди.
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цены на медь, рынки, торги, сша, comex
Экономика, цены на медь, Рынки, Торги, США, Comex
10:19 04.04.2025
 
Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением

Стоимость меди опускается в пятницу, готовясь завершить снижением всю неделю

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу утром и готовится завершить снижением всю неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.05 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,37%, до 4,7625 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно опустились на 5,9%, наибольшая динамика снижения была продемонстрирована в четверг, в этот день медь потеряла в цене 4,21%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,44%, до 9 336,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,71%, до 2 448 доллара, цинка - на 2,41%, до 2 713,5 доллара.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Кроме того, торги на рынках Китая закрыты в пятницу в связи с выходным днем. Китай - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок в конце недели может повлиять на котировки меди.
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