https://1prime.ru/20250404/med-856376753.html

Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением

Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением - 04.04.2025, ПРАЙМ

Цена на медь опускается, готовится завершить неделю снижением

Стоимость меди опускается в пятницу утром и готовится завершить снижением всю неделю, свидетельствуют данные торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T10:19+0300

2025-04-04T10:19+0300

2025-04-04T10:19+0300

экономика

цены на медь

рынки

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу утром и готовится завершить снижением всю неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.05 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,37%, до 4,7625 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно опустились на 5,9%, наибольшая динамика снижения была продемонстрирована в четверг, в этот день медь потеряла в цене 4,21%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,44%, до 9 336,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,71%, до 2 448 доллара, цинка - на 2,41%, до 2 713,5 доллара. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Кроме того, торги на рынках Китая закрыты в пятницу в связи с выходным днем. Китай - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок в конце недели может повлиять на котировки меди.

https://1prime.ru/20250404/zoloto-856374983.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на медь, рынки, торги, сша, comex