https://1prime.ru/20250404/meksika-856386225.html

В Мексике констатировали открытие нового этапа торговых отношений с Россией

В Мексике констатировали открытие нового этапа торговых отношений с Россией - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Мексике констатировали открытие нового этапа торговых отношений с Россией

Первый российско-мексиканский бизнес-форум дает возможность переосмыслить отношения двух стран, укрепить их и перейти к новому этапу, заявил в интервью РИА... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:05+0300

2025-04-04T14:05+0300

2025-04-04T14:05+0300

экономика

мексика

россия

торговля

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МЕХИКО, 4 апр - ПРАЙМ. Первый российско-мексиканский бизнес-форум дает возможность переосмыслить отношения двух стран, укрепить их и перейти к новому этапу, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Национальной промышленной палаты Мексики Canacintra Карлос Баррера. "Этот форум представляет собой новую возможность для понимания торговых отношений между Россией и Мексикой. На протяжении истории наши страны имели торговые связи в разные периоды, и я считаю, что сейчас наступает новый этап российско-мексиканских отношений, который позволит укрепить экономику обеих стран", - сказал Баррера. По словам предпринимателя, точками соприкосновения для поиска новых бизнес-возможностей между промышленными предприятиями наших стран являются сейчас медико-фармацевтический, энергетический, агропромышленный и технологический секторы. "Это первая встреча на мексиканской территории после первоначального знакомства, которое состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге, где у меня была возможность наблюдать и анализировать новые перспективы для укрепления торговых отношений, прогресса и инноваций", - добавил Баррера. Бизнес-форум Россия-Мексика прошел в Мехико 3 апреля, в нем приняли участие около 150 человек из двух стран - представители бизнеса, правительства и регионов. Отдельные дискуссии в рамках форума были посвящены энергетике, цифровизации и культурно-гуманитарной составляющей отношений.

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мексика, россия, торговля