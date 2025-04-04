https://1prime.ru/20250404/minfin-856394912.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году - 04.04.2025, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году

Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 7,1 миллиарда рублей,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T16:53+0300

2025-04-04T16:53+0300

2025-04-04T16:53+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 7,1 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям - Национальный расчетный депозитарий (НРД) - получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 7,1 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20250403/dempfer-856345775.html

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финансы, россия, минфин