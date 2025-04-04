https://1prime.ru/20250404/minfin-856397290.html

Минфин хочет продлить упрощенную онлайн-торговлю в Калининградской области

Минфин хочет продлить упрощенную онлайн-торговлю в Калининградской области - 04.04.2025, ПРАЙМ

Минфин хочет продлить упрощенную онлайн-торговлю в Калининградской области

Минфин РФ предложил продлить до 2028 года эксперимент по упрощению условий онлайн-торговли для предпринимателей из Калининградской области, который... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:55+0300

2025-04-04T17:55+0300

2025-04-04T17:55+0300

экономика

минфин

онлайн-торговля

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил продлить до 2028 года эксперимент по упрощению условий онлайн-торговли для предпринимателей из Калининградской области, который заканчивается 30 июня 2025 года, сообщается в материалах на сайте министерства. Эксперимент проводится на территории Калининградской области с 1 июля 2023 года и по плану должен завершиться 30 июня 2025 года. Предварительные результаты показывают, что популярность среди участников, вовлеченных в эксперимент, растет. По данным правительства Калининградской области, количество отправлений во втором полугодии 2024 года увеличилось, отмечает Минфин. "Минфин России предлагает продлить до 2028 года эксперимент по созданию на территории Калининградской области условий для упрощенной электронной торговли, который заканчивается 30 июня 2025 года. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения. С инициативой о продлении сроков эксперимента в Минфин России обратилось правительство Калининградской области. Для региона это значимый механизм развития экономического потенциала", - говорится в материалах. В рамках эксперимента предпринимателям Калининградской области дана возможность вывоза товаров из Калининградской области на остальную часть РФ с использованием пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Такая декларация должна содержать сведения, необходимые для выпуска товаров для личного пользования, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, поясняется в материалах. "Большая часть вывозимой продукции – товары народного потребления, бытовые инструменты, бытовая электроника, спортивные товары, текстиль, одежда, обувь, а также автозапчасти и аксессуары. Эксперимент имеет важное значение для бизнеса и индивидуальных предпринимателей региона, прежде всего для местных производителей", - говорится на сайте Минфина.

https://1prime.ru/20250404/minfin-856394912.html

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минфин, онлайн-торговля