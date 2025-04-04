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Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии
Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии - 04.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии
Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:15+0300
2025-04-04T16:22+0300
экономика
россия
абхазия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает интересам Москвы и Сухуми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин направил телеграмму Владимиру Делбе по случаю назначения на пост премьера-министра Абхазии."Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте телеграммы.
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россия, абхазия
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ
16:15 04.04.2025 (обновлено: 16:22 04.04.2025)
 
Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии

Мишустин: расширение торгово-экономических отношений между Россией и Абхазией

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает интересам Москвы и Сухуми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин направил телеграмму Владимиру Делбе по случаю назначения на пост премьера-министра Абхазии.
"Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте телеграммы.
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