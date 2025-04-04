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Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии

Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии - 04.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии

Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T16:15+0300

2025-04-04T16:15+0300

2025-04-04T16:22+0300

экономика

россия

абхазия

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает интересам Москвы и Сухуми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин направил телеграмму Владимиру Делбе по случаю назначения на пост премьера-министра Абхазии."Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте телеграммы.

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россия, абхазия