https://1prime.ru/20250404/mosbirzha-856388151.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов - 04.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение в середине торгов пятницы и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 10 января, следует из данных... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:35+0300

2025-04-04T14:35+0300

2025-04-04T14:35+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в середине торгов пятницы и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 10 января, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 14.33 мск падает на 2,13%, до 2 798,6 пункта.

https://1prime.ru/20250403/gaz-856365648.html

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россия, мосбиржа