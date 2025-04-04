https://1prime.ru/20250404/mosbirzha-856388151.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов - 04.04.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение в середине торгов пятницы и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 10 января, следует из данных... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:35+0300
2025-04-04T14:35+0300
2025-04-04T14:35+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в середине торгов пятницы и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 10 января, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 14.33 мск падает на 2,13%, до 2 798,6 пункта.
https://1prime.ru/20250403/gaz-856365648.html
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 10 января
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в середине торгов пятницы и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 10 января, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.33 мск падает на 2,13%, до 2 798,6 пункта.
Мосбиржа запустит расчетный фьючерс на природный газ для европейского рынка