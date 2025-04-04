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ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников

ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников - 04.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников

ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников: во время разговора с клиентом они стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:04+0300

2025-04-04T08:04+0300

2025-04-04T08:04+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников: во время разговора с клиентом они стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из смс называть не надо", сообщает банк. "Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из смс. Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников - на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из смс называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", - предупреждает банк. Отмечается, что во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют "нарочито", чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ". Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам. "Во второй части схемы клиенту приходит смс или письмо на почту, в котором сообщается, что в его аккаунт на госсервисе, в банке и т.д. попытались войти с незнакомого устройства. "Если это были не вы, позвоните по номеру 8800… или смените пароль по ссылке". Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи. По ссылкам открываются фишинговые сайты", - говорится в сообщении. В третьей части обманутый клиент сам звонит мошенникам по указанному телефону или переводит им деньги. В беседе паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет. Также клиентов уговаривают установить приложение Центрального банка, чтобы защитить деньги, отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники.

https://1prime.ru/20250403/moshenniki-856348184.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, банки, финансы, мошенники