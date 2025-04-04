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Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"

Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж" - 04.04.2025, ПРАЙМ

Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"

Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:51+0300

2025-04-04T12:51+0300

2025-04-04T12:51+0300

мошенничество

финансы

банки

angara security

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили семь таких доменов - все они были переданы на блокировку в Национальный координационный центр, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Согласно информации от Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") , мошенники зарегистрировали 7 новых доменов с фейковой платежной системой "Наш платеж", которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр", - сказали в компании. Там пояснили, что сайты с якобы платежной системой "Наш платеж" были созданы теми же мошенниками, которые в начале года маскировали фишинговые ресурсы под давно не работающую систему оплаты "Росплатеж". "Они провели "ребрендинг", украсили ресурсы логотипом "Наш платеж" и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне", - рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara Security Виктория Варламова. Как напомнили в Angara Security, в январе было выявлено более 30 фишинговых сайтов, использующих названия известных брендов и маркетплейсов - для страниц оплаты на этих ресурсах использовался бренд сервиса "Росплатеж". "У мошенников финансовая мотивация, они нацелены на получение денежных средств от пользователей, предлагая им "выигрыши" с условием уплаты налогов или конвертации. Для повышения доверия используются чат-боты и логотипы известных платежных систем", - предостерегла Варламова.

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финансы, банки, angara security