https://1prime.ru/20250404/moshenniki-856383088.html
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж" - 04.04.2025, ПРАЙМ
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:51+0300
2025-04-04T12:51+0300
2025-04-04T12:51+0300
мошенничество
финансы
банки
angara security
https://cdnn.1prime.ru/img/82768/54/827685466_0:107:3076:1837_1920x0_80_0_0_7145bcd782e3dcbf14e11f2ed2151c8f.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили семь таких доменов - все они были переданы на блокировку в Национальный координационный центр, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Согласно информации от Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") , мошенники зарегистрировали 7 новых доменов с фейковой платежной системой "Наш платеж", которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр", - сказали в компании. Там пояснили, что сайты с якобы платежной системой "Наш платеж" были созданы теми же мошенниками, которые в начале года маскировали фишинговые ресурсы под давно не работающую систему оплаты "Росплатеж". "Они провели "ребрендинг", украсили ресурсы логотипом "Наш платеж" и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне", - рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara Security Виктория Варламова. Как напомнили в Angara Security, в январе было выявлено более 30 фишинговых сайтов, использующих названия известных брендов и маркетплейсов - для страниц оплаты на этих ресурсах использовался бренд сервиса "Росплатеж". "У мошенников финансовая мотивация, они нацелены на получение денежных средств от пользователей, предлагая им "выигрыши" с условием уплаты налогов или конвертации. Для повышения доверия используются чат-боты и логотипы известных платежных систем", - предостерегла Варламова.
https://1prime.ru/20250403/moshenniki-856348184.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82768/54/827685466_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_2c740eb4c1749d35ec358cba2025880f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, angara security
Мошенничество, Финансы, Банки, Angara Security
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"
AS: мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили семь таких доменов - все они были переданы на блокировку в Национальный координационный центр, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Согласно информации от Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") , мошенники зарегистрировали 7 новых доменов с фейковой платежной системой "Наш платеж", которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр", - сказали в компании.
Там пояснили, что сайты с якобы платежной системой "Наш платеж" были созданы теми же мошенниками, которые в начале года маскировали фишинговые ресурсы под давно не работающую систему оплаты "Росплатеж". "Они провели "ребрендинг", украсили ресурсы логотипом "Наш платеж" и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне", - рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara Security Виктория Варламова.
Как напомнили в Angara Security, в январе было выявлено более 30 фишинговых сайтов, использующих названия известных брендов и маркетплейсов - для страниц оплаты на этих ресурсах использовался бренд сервиса "Росплатеж".
"У мошенников финансовая мотивация, они нацелены на получение денежных средств от пользователей, предлагая им "выигрыши" с условием уплаты налогов или конвертации. Для повышения доверия используются чат-боты и логотипы известных платежных систем", - предостерегла Варламова.
Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб