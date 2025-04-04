https://1prime.ru/20250404/moshenniki-856393099.html

В МВД предупредили о фишинговых сайтах по продаже "Оземпика"

В МВД предупредили о фишинговых сайтах по продаже "Оземпика" - 04.04.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о фишинговых сайтах по продаже "Оземпика"

Мошенники создали фейковые сайты по продаже запрещенных препаратов для похудения "Оземпик" и "Мунджаро", от этой схемы уже пострадала одна москвичка,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T16:15+0300

2025-04-04T16:15+0300

2025-04-04T16:15+0300

мошенничество

мошенники

технологии

оземпик

сайты

фишинговые сайты

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/94/841429465_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_cddbf7da25f4a988d9cfaf55d2aef25e.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мошенники создали фейковые сайты по продаже запрещенных препаратов для похудения "Оземпик" и "Мунджаро", от этой схемы уже пострадала одна москвичка, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Ажиотаж вокруг препаратов "Оземпик" и "Мунджаро" привёл к появлению мошеннических ресурсов. Ссылки на некоторые из них можно найти даже на первой странице поисковых систем. Мошенники обещают доставку препаратов, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в сети, и тактично не спрашивают рецепты. С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры. После оплаты диалог с покупателем прекращается", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что жительница Москвы лишилась денег, когда искала в сети данные препараты, прочитав предварительно об их эффективности при сахарном диабете 2-го типа. "Обезопасить себя от таких мошеннических схем достаточно просто. Не стоит искать "волшебную кнопку" и покупать лекарственные средства без назначения врача", - отметили в ведомстве. Официальные поставки препарата "Оземпик" в Россию прекращены в 2023 году, а препарат "Мунджаро" не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещён к обращению, заключили в МВД. "Оземпик" изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.

https://1prime.ru/20250404/moshenniki-856383088.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, технологии, оземпик, сайты, фишинговые сайты