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Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо - 04.04.2025, ПРАЙМ
Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T03:21+0300
2025-04-04T03:21+0300
россия
экономика
общество
москва
словакия
рф
роберт фицо
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу". "Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям". Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо. "Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.
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россия, общество , москва, словакия, рф, роберт фицо, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, Владимир Путин
03:21 04.04.2025
 
Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо

Посол в Словакии Братчиков уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо.
В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу".
"Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям".
Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо.
"Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАСЛОВАКИЯРФРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
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