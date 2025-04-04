https://1prime.ru/20250404/moskva-856368990.html

Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо

Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо - 04.04.2025, ПРАЙМ

Посол в Словакии уверен, что в Москве состоится встреча Путина и Фицо

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T03:21+0300

2025-04-04T03:21+0300

2025-04-04T03:21+0300

россия

экономика

общество

москва

словакия

рф

роберт фицо

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856368990.jpg?1743726101

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу". "Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям". Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо. "Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.

москва

словакия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, словакия, рф, роберт фицо, владимир путин