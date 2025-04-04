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МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности

МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности - 04.04.2025, ПРАЙМ

МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T01:51+0300

2025-04-04T01:51+0300

2025-04-04T01:51+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, представляют собой значительный риск для мировых перспектив, и призвала США и их партнеров работать над разрешением торговой напряженности. "Мы всё еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют значительный риск для мировых перспектив в период вялого роста. Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике. Мы призываем США и их торговых партнеров конструктивно работать над разрешением торговой напряженности и снижением неопределенности", - следует из заявления, опубликованного на сайте МВФ. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, кристалина георгиева, мвф, ес