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МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности
МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности - 04.04.2025, ПРАЙМ
МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T01:51+0300
2025-04-04T01:51+0300
экономика
мировая экономика
сша
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дональд трамп
кристалина георгиева
мвф
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, представляют собой значительный риск для мировых перспектив, и призвала США и их партнеров работать над разрешением торговой напряженности. "Мы всё еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют значительный риск для мировых перспектив в период вялого роста. Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике. Мы призываем США и их торговых партнеров конструктивно работать над разрешением торговой напряженности и снижением неопределенности", - следует из заявления, опубликованного на сайте МВФ. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, кристалина георгиева, мвф, ес
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Кристалина Георгиева, МВФ, ЕС
01:51 04.04.2025
 
МВФ призвал США работать над разрешением торговой напряженности

Глава МВФ Георгиева призвала США работать над разрешением торговой напряженности

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, представляют собой значительный риск для мировых перспектив, и призвала США и их партнеров работать над разрешением торговой напряженности.
"Мы всё еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют значительный риск для мировых перспектив в период вялого роста. Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике. Мы призываем США и их торговых партнеров конструктивно работать над разрешением торговой напряженности и снижением неопределенности", - следует из заявления, опубликованного на сайте МВФ.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампКристалина ГеоргиеваМВФЕС
 
 
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