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НАТО хочет сотрудничать с ЕС в стратегии по "перевооружению" Европы

НАТО хочет сотрудничать с ЕС в стратегии по "перевооружению" Европы - 04.04.2025, ПРАЙМ

НАТО хочет сотрудничать с ЕС в стратегии по "перевооружению" Европы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс рассчитывает сотрудничать с ЕС в реализации его новой оборонной стратегии по "перевооружению" Европы. | 04.04.2025, ПРАЙМ

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс рассчитывает сотрудничать с ЕС в реализации его новой оборонной стратегии по "перевооружению" Европы. "ЕС серьезно продвигается в укреплении своей обороны, мы все это приветствуем, ваша дорожная карта по обороне "Готовность-2030" была сильным краеугольным камнем, и мы сейчас ждем дальнейшего тесного сотрудничества в ее реализации", - сказал Рютте на заседании глав МИД стран блока, в котором принимает участие глава евродипломатии Кая Каллас.В марте со стороны Еврокомиссии была представлена оборонная стратегия "Перевооружение Европы", предусматривающая использование около 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года с целью укрепления обороны стран ЕС и дальнейшего спонсирования Украины оружием. Позже из-за протестов некоторых европейских стран название было изменено на "Готовность 2030".Согласно стратегии "Готовность 2030", предполагается, что большая часть средств будет привлечена из бюджетов европейских государств и составит около 650 миллиардов евро, оставшуюся часть средств планируется задействовать в виде кредитов. При этом со стороны Еврокомиссии предполагаются бюджетные послабления для ЕС, а также перенаправление средств, предусмотренных на развитие регионов, на военные расходы. Кроме того, "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.Россия в последние годы неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Москва выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, которое НАТО называет "сдерживанием российской агрессии". В российском МИД не раз выражали готовность России к диалогу с НАТО при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.

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нато, ес, марк рютте, кая каллас, мид, вооружение