https://1prime.ru/20250404/nikkei-856369090.html

Японский индекс Nikkei рухнул вслед за американскими на 1,86%

Японский индекс Nikkei рухнул вслед за американскими на 1,86% - 04.04.2025, ПРАЙМ

Японский индекс Nikkei рухнул вслед за американскими на 1,86%

Японский фондовый индекс Nikkei 225 на Токийской бирже в пятницу продолжил падение вслед за американскими индексами на фоне введения США "взаимных" пошлин,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T03:36+0300

2025-04-04T03:36+0300

2025-04-04T03:36+0300

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ТОКИО, 4 апр - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 на Токийской бирже в пятницу продолжил падение вслед за американскими индексами на фоне введения США "взаимных" пошлин, рухнув сразу после открытия торгов на 1,86%, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 09.10 мск снижался до 34 070,44 пункта. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". После объявленных США пошлин основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг продемонстрировали падение примерно на 3-5%.

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рынки, торги, сша, япония, токио, дональд трамп, nikkei