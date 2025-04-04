https://1prime.ru/20250404/nizhfarm-856387792.html
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО - 04.04.2025, ПРАЙМ
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО
Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:31+0300
2025-04-04T14:31+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года. Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG. Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.
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Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО
Принадлежащий Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года.
Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG.
Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.
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