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Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/nizhfarm-856387792.html
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО - 04.04.2025, ПРАЙМ
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО
Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:31+0300
2025-04-04T14:31+0300
экономика
россия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года. Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG. Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.
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россия, германия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
14:31 04.04.2025
 
Актив Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО

Принадлежащий Nidda Lynx "Нижфарм" передан во временное управление российскому ООО

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года.
Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG.
Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.
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