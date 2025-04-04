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В Норвегии выделят средства для закупки гаубиц на границу с Россией - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В Норвегии выделят средства для закупки гаубиц на границу с Россией
В Норвегии выделят средства для закупки гаубиц на границу с Россией - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Норвегии выделят средства для закупки гаубиц на границу с Россией
Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:36+0300
2025-04-04T16:36+0300
политика
норвегия
оборона
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для планируемой новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк. "Правительство Рабочей партии предлагает приобрести 24 новые артиллерийские установки K9, которые будут использованы для создания артиллерийского батальона в планируемой бригаде в Финнмарке", - отмечается в пресс-релизе. В публикации уточняется, что на новые проекты выделено примерно 670 миллионов долларов, а на имеющиеся - около 950 миллионов долларов. Гаубицы K9 оснащены 155-миллиметровой пушкой, которая может выстреливать снаряды на расстояние более 40 километров, указано в тексте релиза. Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк и создании в связи с этим там отдельной бригады. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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норвегия, оборона
Политика, НОРВЕГИЯ, оборона
16:36 04.04.2025
 
В Норвегии выделят средства для закупки гаубиц на границу с Россией

Осло хочет выделить 1,6 миллиарда долларов на оборону

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для планируемой новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк.
"Правительство Рабочей партии предлагает приобрести 24 новые артиллерийские установки K9, которые будут использованы для создания артиллерийского батальона в планируемой бригаде в Финнмарке", - отмечается в пресс-релизе.
В публикации уточняется, что на новые проекты выделено примерно 670 миллионов долларов, а на имеющиеся - около 950 миллионов долларов.
Гаубицы K9 оснащены 155-миллиметровой пушкой, которая может выстреливать снаряды на расстояние более 40 километров, указано в тексте релиза.
Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк и создании в связи с этим там отдельной бригады.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Норвегии
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ПолитикаНОРВЕГИЯоборона
 
 
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