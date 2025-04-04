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В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - 04.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T18:35+0300

2025-04-04T18:35+0300

2025-04-04T18:35+0300

вячеслав володин

госдума

валентина матвиенко

владимир путин

образование

вузы

платное образование

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение.Инициаторами проекта стали депутаты и сенаторы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.Проектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, которые не востребованы экономикой. Проект закона направлен на регулирование платного набора в высшие учебные заведения, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Предлагается дать правительству право устанавливать объем платных мест в вузах. Они смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Уточняется, что правительство определит порядок и сроки установления этих объемов.

https://1prime.ru/20250206/putin-854737729.html

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вячеслав володин, госдума, валентина матвиенко, владимир путин, образование, вузы, платное образование