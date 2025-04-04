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В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T18:35+0300
2025-04-04T18:35+0300
вячеслав володин
госдума
валентина матвиенко
владимир путин
образование
вузы
платное образование
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение.Инициаторами проекта стали депутаты и сенаторы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.Проектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, которые не востребованы экономикой. Проект закона направлен на регулирование платного набора в высшие учебные заведения, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Предлагается дать правительству право устанавливать объем платных мест в вузах. Они смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Уточняется, что правительство определит порядок и сроки установления этих объемов.
https://1prime.ru/20250206/putin-854737729.html
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вячеслав володин, госдума, валентина матвиенко, владимир путин, образование, вузы, платное образование
Вячеслав Володин, Госдума, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, образование, вузы, платное образование
18:35 04.04.2025
 
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Проект о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение внесен в Госдуму

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение.
Инициаторами проекта стали депутаты и сенаторы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.
Проектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах
6 февраля, 19:28
Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, которые не востребованы экономикой. Проект закона направлен на регулирование платного набора в высшие учебные заведения, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.
Предлагается дать правительству право устанавливать объем платных мест в вузах. Они смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Уточняется, что правительство определит порядок и сроки установления этих объемов.
 
Вячеслав ВолодинГосдумаВалентина МатвиенкоВладимир Путинобразованиевузыплатное образование
 
 
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