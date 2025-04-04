https://1prime.ru/20250404/obuchenie-856398877.html
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T18:35+0300
2025-04-04T18:35+0300
2025-04-04T18:35+0300
вячеслав володин
госдума
валентина матвиенко
владимир путин
образование
вузы
платное образование
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/09/842870968_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6dfb0e057ab6c05bb2031d6a2af29de7.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение.Инициаторами проекта стали депутаты и сенаторы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.Проектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, которые не востребованы экономикой. Проект закона направлен на регулирование платного набора в высшие учебные заведения, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Предлагается дать правительству право устанавливать объем платных мест в вузах. Они смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Уточняется, что правительство определит порядок и сроки установления этих объемов.
https://1prime.ru/20250206/putin-854737729.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/09/842870968_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ed5c4156b7b876d4eed3fbc63be70c57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума, валентина матвиенко, владимир путин, образование, вузы, платное образование
Вячеслав Володин, Госдума, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, образование, вузы, платное образование
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Проект о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение внесен в Госдуму
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается установить государственное регулирование приема в высшие учебные заведения на платное обучение.
Инициаторами проекта стали депутаты и сенаторы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.
Проектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах
Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, которые не востребованы экономикой. Проект закона направлен на регулирование платного набора в высшие учебные заведения, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.
Предлагается дать правительству право устанавливать объем платных мест в вузах. Они смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Уточняется, что правительство определит порядок и сроки установления этих объемов.