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Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:02+0300
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ООН, 4 апр – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей. "В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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дональд трамп, сша, оон, мировая экономика, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, США, ООН, Мировая экономика, пошлины
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США
Офис генсека ООН о пошлинах США: в торговых войнах нет победителей
ООН, 4 апр – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей.
"В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития.
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.