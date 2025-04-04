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Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США

Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T20:02+0300

2025-04-04T20:02+0300

2025-04-04T20:02+0300

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ООН, 4 апр – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей. "В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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дональд трамп, сша, оон, мировая экономика, пошлины