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Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:02+0300
2025-04-04T20:02+0300
экономика
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оон
мировая экономика
пошлины
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ООН, 4 апр – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей. "В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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дональд трамп, сша, оон, мировая экономика, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, США, ООН, Мировая экономика, пошлины
20:02 04.04.2025
 
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США

Офис генсека ООН о пошлинах США: в торговых войнах нет победителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций
Штаб-квартира Организации объединенных наций - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ООН, 4 апр – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей.
"В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом
19:05
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАООНМировая экономикапошлины
 
 
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