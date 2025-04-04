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В ООН заявили о критической фазе в мировой торговле с введением пошлин США

В ООН заявили о критической фазе в мировой торговле с введением пошлин США - 04.04.2025, ПРАЙМ

В ООН заявили о критической фазе в мировой торговле с введением пошлин США

Мировая торговая система с введением новых пошлин США вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, говорится в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T23:27+0300

2025-04-04T23:27+0300

2025-04-04T23:27+0300

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ЖЕНЕВА, 4 апр – ПРАЙМ. Мировая торговая система с введением новых пошлин США вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "В то время как крупные экономики находятся на грани введения радикально новых пошлин, ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, особенно для наиболее уязвимых экономик", - сказано в документе. Как отмечается, введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни получить значительные доходы."Только на 10 из примерно 200 торговых партнеров США приходится почти 90% торгового дефицита. Тем не менее, страдают наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, на долю которых приходится всего 1,6% и 0,4% дефицита, соответственно. Эти пошлины не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни обеспечить значительный доход", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://1prime.ru/20250404/tramp-856403346.html

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сша, мировая экономика, юнктад, оон, дональд трамп, пошлины