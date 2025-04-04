https://1prime.ru/20250404/otnosheniya-856390541.html
Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России
Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России - 04.04.2025, ПРАЙМ
Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России
Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:09+0300
2025-04-04T15:09+0300
2025-04-04T15:09+0300
политика
россия
майкл макфол
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое мнение выразил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в своей статье в журнале Foreign Affairs. В своей статье политик подчеркивает, что Трамп настроил против себя "близких союзников США" с помощью угроз пошлин и аннексии некоторых стран. Макфол утверждает, что таким образом ослабевает влияние США на мир. "Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы", - отмечает Макфол. Бывший посол утверждает, что налаживание отношений США с Россией может привести к тому, что союзники Штатов перестанут покупать американское оружие, уменьшат торговлю со страной, и даже могут создать собственный альянс без Вашингтона. "Некоторые страны без ядерного оружия, особенно в Азии, могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы", - добавил Макфол. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с США. Политик отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://1prime.ru/20250404/poshliny-856383843.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майкл макфол, сша
Политика, РОССИЯ, Майкл Макфол, США
Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России
Экс-посол Макфол: Трамп считает отношения с Россией важнее связей с Киевом и ЕС
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое мнение выразил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в своей статье в журнале Foreign Affairs.
В своей статье политик подчеркивает, что Трамп настроил против себя "близких союзников США" с помощью угроз пошлин и аннексии некоторых стран. Макфол утверждает, что таким образом ослабевает влияние США на мир.
"Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы", - отмечает Макфол.
Бывший посол утверждает, что налаживание отношений США с Россией может привести к тому, что союзники Штатов перестанут покупать американское оружие, уменьшат торговлю со страной, и даже могут создать собственный альянс без Вашингтона.
"Некоторые страны без ядерного оружия, особенно в Азии, могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы", - добавил Макфол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с США. Политик отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века", пишут СМИ