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Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России

Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России - 04.04.2025, ПРАЙМ

Экс-посол США рассказал об отношении Трампа к России

Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:09+0300

2025-04-04T15:09+0300

2025-04-04T15:09+0300

политика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое мнение выразил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в своей статье в журнале Foreign Affairs. В своей статье политик подчеркивает, что Трамп настроил против себя "близких союзников США" с помощью угроз пошлин и аннексии некоторых стран. Макфол утверждает, что таким образом ослабевает влияние США на мир. "Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы", - отмечает Макфол. Бывший посол утверждает, что налаживание отношений США с Россией может привести к тому, что союзники Штатов перестанут покупать американское оружие, уменьшат торговлю со страной, и даже могут создать собственный альянс без Вашингтона. "Некоторые страны без ядерного оружия, особенно в Азии, могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы", - добавил Макфол. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с США. Политик отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.

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россия, майкл макфол, сша