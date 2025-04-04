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Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ

Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:01+0300

2025-04-04T13:01+0300

2025-04-04T13:01+0300

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков.18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Данную идею поддержал Путин, сразу же отдав соответствующую команду российской армии. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что готов поддержать предложение о приостановке ударов по энергоинфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, дональд трамп