Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250404/peskov-856383520.html
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:01+0300
2025-04-04T13:01+0300
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_357138fabcc74682e30a04758fb40671.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков.18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Данную идею поддержал Путин, сразу же отдав соответствующую команду российской армии. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что готов поддержать предложение о приостановке ударов по энергоинфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://1prime.ru/20250402/sammit-856312099.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3abfa55b2f6584d7866dfcb0c9016ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
13:01 04.04.2025
 
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: разговора президентов России и США в ближайшие дни не планируется

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков.
18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Данную идею поддержал Путин, сразу же отдав соответствующую команду российской армии. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что готов поддержать предложение о приостановке ударов по энергоинфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Песков рассказал о массированной подготовке к российско-китайскому саммиту
2 апреля, 12:49
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала