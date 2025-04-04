https://1prime.ru/20250404/peskov-856383520.html
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:01+0300
2025-04-04T13:01+0300
2025-04-04T13:01+0300
политика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков.18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Данную идею поддержал Путин, сразу же отдав соответствующую команду российской армии. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что готов поддержать предложение о приостановке ударов по энергоинфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Песков опроверг слухи о скором телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: разговора президентов России и США в ближайшие дни не планируется
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков.
18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Данную идею поддержал Путин, сразу же отдав соответствующую команду российской армии. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что готов поддержать предложение о приостановке ударов по энергоинфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Песков рассказал о массированной подготовке к российско-китайскому саммиту