https://1prime.ru/20250404/polsha-856380745.html

Кандидат в президенты Польши считает, что стране невыгодно находиться в ЕС

Кандидат в президенты Польши считает, что стране невыгодно находиться в ЕС - 04.04.2025, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Польши считает, что стране невыгодно находиться в ЕС

Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:56+0300

2025-04-04T11:56+0300

2025-04-04T11:56+0300

политика

польша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе. "Стоит задуматься о том, является ли выгодным для Польши присутствие в Европейском союзе", - сказал Якубяк в эфире издания Do Rzeczy. Он утверждает, что в законе о государственном бюджете Польши расходы, вытекающие из членства в ЕС, значительно превышают доходы. "Если в национальном бюджете на 2025 год на первой стороне, где говорится о доходах бюджета, среди разных налогов и так далее имеется последняя запись "невозвратные дотации из Европейского союза" в сумме 4,6 миллиарда, а платим мы боле 32 миллиардов взносов, то мы – лохи", - сказал кандидат в президенты. При этом он отметил, что финансовые поступления из ЕС поступают в Польшу в основном в форме кредитов. "Они все, что дают нам, дают в форме кредита. Так называемый KPO (национальный план восстановления после пандемии коронавируса – ред.). Должна была быть безвозвратная часть, а должна была быть возвратная. Польша получила только возвратную часть, а безвозвратную использовали немцы и французы. KPO – это кредиты. При чем кредиты невыгодные, целевые кредиты", - сказал Якубяк.

https://1prime.ru/20250215/voyska-854961632.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, ес