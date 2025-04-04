Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/poshliny-856371962.html
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа
Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:21+0300
2025-04-04T08:21+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
марк цукерберг
джефф безос
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, это является четвертым по величине падением за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг. "В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению. ... Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19", - пишет Блумберг. Так, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или около 9% его состояния, после того, как акции Meta* снизились по итогам торгов четверга на 8,96%. Кроме того, состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, следует из материалов. В четверг акции Amazon подешевели примерно на 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года, комментирует Блумберг. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в четверг потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250403/poshliny-856366200.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, пошлины
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, пошлины
08:21 04.04.2025
 
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа

BBI: богатейшие люди мира потеряли за сутки 208 миллиардов долларов из-за пошлин США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, это является четвертым по величине падением за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг.
"В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению. ... Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19", - пишет Блумберг.
Так, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или около 9% его состояния, после того, как акции Meta* снизились по итогам торгов четверга на 8,96%.
Кроме того, состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, следует из материалов. В четверг акции Amazon подешевели примерно на 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года, комментирует Блумберг.
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в четверг потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины
Вчера, 23:14
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд ТрампМарк ЦукербергДжефф Безоспошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала