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Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа

Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ

Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа

Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:21+0300

2025-04-04T08:21+0300

2025-04-04T08:21+0300

экономика

финансы

мировая экономика

сша

дональд трамп

марк цукерберг

джефф безос

пошлины

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, это является четвертым по величине падением за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг. "В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению. ... Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19", - пишет Блумберг. Так, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или около 9% его состояния, после того, как акции Meta* снизились по итогам торгов четверга на 8,96%. Кроме того, состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, следует из материалов. В четверг акции Amazon подешевели примерно на 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года, комментирует Блумберг. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в четверг потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, пошлины