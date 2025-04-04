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Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа
Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:21+0300
2025-04-04T08:21+0300
2025-04-04T08:21+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, это является четвертым по величине падением за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг. "В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению. ... Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19", - пишет Блумберг. Так, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или около 9% его состояния, после того, как акции Meta* снизились по итогам торгов четверга на 8,96%. Кроме того, состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, следует из материалов. В четверг акции Amazon подешевели примерно на 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года, комментирует Блумберг. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в четверг потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, пошлины
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, пошлины
Стали известны убытки богатейших людей мира после пошлин Трампа
BBI: богатейшие люди мира потеряли за сутки 208 миллиардов долларов из-за пошлин США
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Богатейшие люди планеты за сутки потеряли суммарно 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, это является четвертым по величине падением за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг.
"В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению. ... Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19", - пишет Блумберг.
Так, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или около 9% его состояния, после того, как акции Meta* снизились по итогам торгов четверга на 8,96%.
Кроме того, состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, следует из материалов. В четверг акции Amazon подешевели примерно на 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года, комментирует Блумберг.
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в четверг потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины