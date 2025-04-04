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В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа
В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа
Наиболее пострадавшими от американских пошлин товарами итальянского экспорта станут сыры, макаронные изделия, вино, оливковое масло и сладости, это потери... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:20+0300
2025-04-04T10:20+0300
экономика
италия
сша
дональд трамп
пошлины
сыр
вино
оливковое масло
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РИМ, 4 апр - ПРАЙМ. Наиболее пострадавшими от американских пошлин товарами итальянского экспорта станут сыры, макаронные изделия, вино, оливковое масло и сладости, это потери составят три миллиарда евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини. "Мы обеспокоены, поскольку пошлины ставят под угрозу рынок, который в США оценивается в 7,8 миллиарда долларов с ростом в 17% в 2024 году. В этом году мы нацелились на 9 миллиардов долларов, а вместо этого нам придется иметь дело с регрессом. Мы рискуем сжечь 3 миллиарда долларов, но ущерб может быть больше", - заявил Прандини в интервью газете Repubblica. По его словам, эти оценки касаются только несостоявшихся продаж, но затем может возникнуть обесценение продукции и увеличение расходов на хранение. "Помимо сыров, от пармезана до пекорино романо (сыр из овечьего молока – ред), это также вино, оливковое масло первого отжима, паста, десерты, пюре и джемы", - сказал глава Coldiretti, говоря о товарах, которых пошлины затронут сильнее всего. Прандини пояснил, что пошлины в размере 20% будут добавлены к существующему налогу, и таким образом, наиболее пострадавшей отраслью станет молочная промышленность, где налоги достигнут 35%. Американцы будут платить 6 евро налога за килограмм сыра "Грана Падано" вместо нынешних 2,4 евро, отметил он. "Мы рискуем перейти от рынка среднего ценового диапазона к нишевому", - сказал представитель сельхозпроизводителей. По словам Прандини, глава опасность заключается в том, что новые пошлины отдалят американских потребителей от итальянских продуктов. "Мы опасаемся, что рынок итальянских товаров и имитаций товаров, произведенных в Италии, который в США уже оценивается в 40 миллиардов долларов, будет расширяться", - сказал президент Coldiretti. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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италия, сша, дональд трамп, пошлины, сыр, вино, оливковое масло
Экономика, ИТАЛИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины, сыр, вино, оливковое масло
10:20 04.04.2025
 
В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа

Ассоциация Coldiretti: от пошлин пострадают итальянские сыр, паста, вино и оливковое масло

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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РИМ, 4 апр - ПРАЙМ. Наиболее пострадавшими от американских пошлин товарами итальянского экспорта станут сыры, макаронные изделия, вино, оливковое масло и сладости, это потери составят три миллиарда евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.
"Мы обеспокоены, поскольку пошлины ставят под угрозу рынок, который в США оценивается в 7,8 миллиарда долларов с ростом в 17% в 2024 году. В этом году мы нацелились на 9 миллиардов долларов, а вместо этого нам придется иметь дело с регрессом. Мы рискуем сжечь 3 миллиарда долларов, но ущерб может быть больше", - заявил Прандини в интервью газете Repubblica.
По его словам, эти оценки касаются только несостоявшихся продаж, но затем может возникнуть обесценение продукции и увеличение расходов на хранение.
"Помимо сыров, от пармезана до пекорино романо (сыр из овечьего молока – ред), это также вино, оливковое масло первого отжима, паста, десерты, пюре и джемы", - сказал глава Coldiretti, говоря о товарах, которых пошлины затронут сильнее всего.
Прандини пояснил, что пошлины в размере 20% будут добавлены к существующему налогу, и таким образом, наиболее пострадавшей отраслью станет молочная промышленность, где налоги достигнут 35%. Американцы будут платить 6 евро налога за килограмм сыра "Грана Падано" вместо нынешних 2,4 евро, отметил он.
"Мы рискуем перейти от рынка среднего ценового диапазона к нишевому", - сказал представитель сельхозпроизводителей. По словам Прандини, глава опасность заключается в том, что новые пошлины отдалят американских потребителей от итальянских продуктов.
"Мы опасаемся, что рынок итальянских товаров и имитаций товаров, произведенных в Италии, который в США уже оценивается в 40 миллиардов долларов, будет расширяться", - сказал президент Coldiretti.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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ЭкономикаИТАЛИЯСШАДональд Трамппошлинысырвинооливковое масло
 
 
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