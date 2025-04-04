https://1prime.ru/20250404/poshliny-856376883.html

В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа

В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа

Наиболее пострадавшими от американских пошлин товарами итальянского экспорта станут сыры, макаронные изделия, вино, оливковое масло и сладости, это потери... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T10:20+0300

2025-04-04T10:20+0300

2025-04-04T10:20+0300

экономика

италия

сша

дональд трамп

пошлины

сыр

вино

оливковое масло

https://cdnn.1prime.ru/img/82120/63/821206359_0:332:3543:2325_1920x0_80_0_0_2b761fd0b2cfe4180b8fc8b85acd7227.jpg

РИМ, 4 апр - ПРАЙМ. Наиболее пострадавшими от американских пошлин товарами итальянского экспорта станут сыры, макаронные изделия, вино, оливковое масло и сладости, это потери составят три миллиарда евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини. "Мы обеспокоены, поскольку пошлины ставят под угрозу рынок, который в США оценивается в 7,8 миллиарда долларов с ростом в 17% в 2024 году. В этом году мы нацелились на 9 миллиардов долларов, а вместо этого нам придется иметь дело с регрессом. Мы рискуем сжечь 3 миллиарда долларов, но ущерб может быть больше", - заявил Прандини в интервью газете Repubblica. По его словам, эти оценки касаются только несостоявшихся продаж, но затем может возникнуть обесценение продукции и увеличение расходов на хранение. "Помимо сыров, от пармезана до пекорино романо (сыр из овечьего молока – ред), это также вино, оливковое масло первого отжима, паста, десерты, пюре и джемы", - сказал глава Coldiretti, говоря о товарах, которых пошлины затронут сильнее всего. Прандини пояснил, что пошлины в размере 20% будут добавлены к существующему налогу, и таким образом, наиболее пострадавшей отраслью станет молочная промышленность, где налоги достигнут 35%. Американцы будут платить 6 евро налога за килограмм сыра "Грана Падано" вместо нынешних 2,4 евро, отметил он. "Мы рискуем перейти от рынка среднего ценового диапазона к нишевому", - сказал представитель сельхозпроизводителей. По словам Прандини, глава опасность заключается в том, что новые пошлины отдалят американских потребителей от итальянских продуктов. "Мы опасаемся, что рынок итальянских товаров и имитаций товаров, произведенных в Италии, который в США уже оценивается в 40 миллиардов долларов, будет расширяться", - сказал президент Coldiretti. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://1prime.ru/20250404/kanada-856375672.html

италия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, сша, дональд трамп, пошлины, сыр, вино, оливковое масло