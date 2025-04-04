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В Италии призвали ЕС снизить пошлины США до уровня Великобритании - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В Италии призвали ЕС снизить пошлины США до уровня Великобритании
В Италии призвали ЕС снизить пошлины США до уровня Великобритании - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Италии призвали ЕС снизить пошлины США до уровня Великобритании
Европейский союз должен стремиться к снижению новых торговых пошлин США вдвое — с 20% до 10% по аналогии с теми, которые были введены в отношении... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:47+0300
2025-04-04T10:47+0300
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РИМ, 4 апр - ПРАЙМ. Европейский союз должен стремиться к снижению новых торговых пошлин США вдвое — с 20% до 10% по аналогии с теми, которые были введены в отношении Великобритании, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "В краткосрочной перспективе возможной целью может стать снижение объявленных пошлин вдвое: с 20% до 10%, по примеру тех, которые введены в отношении товаров из Великобритании", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. По словам Таяни, на заседании глав МИД стран НАТО в четверг он напомнил о 2-й статье устава альянса, в которой говорится, что его члены должны "устранять любые противоречия в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество между собой или между всеми ними. Таяни также рассказал, что для защиты своей продукции Италии на европейском уровне обозначила список товаров США, на которые не следует вводить пошлины, чтобы избежать встречных пошлин. "По нашему мнению, например, американские компании, производящие мотоциклы, спиртные напитки, косметику, предметы красоты, ювелирные изделия, не должны быть наказаны, поскольку в этих секторах мы экспортируем больше, чем импортируем", - сказал глава МИД Италии. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала введение пошлин ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторон. Комментируя введение пошлин, они заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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италия, сша, мид, ес, нато
ИТАЛИЯ, США, МИД, ЕС, НАТО
10:47 04.04.2025
 
В Италии призвали ЕС снизить пошлины США до уровня Великобритании

Таяни: ЕС должен снизить пошлины США вдвое до уровня Великобритании

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© flickr.com / Ed Yourdon
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РИМ, 4 апр - ПРАЙМ. Европейский союз должен стремиться к снижению новых торговых пошлин США вдвое — с 20% до 10% по аналогии с теми, которые были введены в отношении Великобритании, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"В краткосрочной перспективе возможной целью может стать снижение объявленных пошлин вдвое: с 20% до 10%, по примеру тех, которые введены в отношении товаров из Великобритании", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
По словам Таяни, на заседании глав МИД стран НАТО в четверг он напомнил о 2-й статье устава альянса, в которой говорится, что его члены должны "устранять любые противоречия в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество между собой или между всеми ними.
Таяни также рассказал, что для защиты своей продукции Италии на европейском уровне обозначила список товаров США, на которые не следует вводить пошлины, чтобы избежать встречных пошлин. "По нашему мнению, например, американские компании, производящие мотоциклы, спиртные напитки, косметику, предметы красоты, ювелирные изделия, не должны быть наказаны, поскольку в этих секторах мы экспортируем больше, чем импортируем", - сказал глава МИД Италии.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала введение пошлин ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторон. Комментируя введение пошлин, они заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Сыр - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
В Италии назвали продукты, которые пострадают от пошлин Трампа
10:20
 
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