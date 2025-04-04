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FT узнала, когда могут вступить в силу ответные пошлины ЕС на товары из США

FT узнала, когда могут вступить в силу ответные пошлины ЕС на товары из США - 04.04.2025, ПРАЙМ

FT узнала, когда могут вступить в силу ответные пошлины ЕС на товары из США

Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на товары из США в ответ на новые импортные ограничения, введенные американским президентом Дональдом Трампом,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:19+0300

2025-04-04T11:19+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на товары из США в ответ на новые импортные ограничения, введенные американским президентом Дональдом Трампом, могут вступить в силу в мае, если будут утверждены в середине апреля, утверждает британская газета Financial Times. "ЕС направит государствам-членам обновленный список ответных мер, голосование (по которым - ред.) запланировано на следующую неделю. Пошлины будут законодательно утверждены 15 апреля, но вступят в силу только через месяц", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, в субботу еврокомиссар по торговле Марош Шефчович проведет телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником, который, как отмечает издание, "оказывает на Трампа мало влияния". По словам неназванного европейского дипломата, решения по пошлинам принимает старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро. "Он не тот, кто пойдет на переговоры", - добавил собеседник издания. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

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