https://1prime.ru/20250404/poshliny-856380454.html

Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США

Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США

Ответные действия Евросоюза на новые пошлины США могут не ограничиваться аналогичным введением Европой пошлин на американский импорт, заявил министр экономики... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:51+0300

2025-04-04T11:51+0300

2025-04-04T11:51+0300

экономика

ес

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg

ПАРИЖ, 4 апр - ПРАЙМ. Ответные действия Евросоюза на новые пошлины США могут не ограничиваться аналогичным введением Европой пошлин на американский импорт, заявил министр экономики Франции Эрик Ломбар. "Мы работаем над ответным пакетом, который может в действительности выходить за рамки таможенных пошлин, чтобы привести американцев к столу переговоров и прийти к сбалансированному соглашению", - сказал он в эфире радиостанции RMC. Ломбар отдельно отметил фискальные инструменты, преимущество которых, по его словам, в том, что они могут затрагивать предприятия, а не целые сектора. "Ответ (ЕС - ред.) может быть очень сильным, и нам не нужно отвечать тем же оружием. Потому что если мы поступим как США, то есть наложим таможенные пошлины на весь американский импорт... то для Европы также будут негативные последствия", - добавил министр. Как он отметил, введение ответных таможенных пошлин может привести к замедлению роста европейской экономики и росту инфляции. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. До этого официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-

https://1prime.ru/20250404/poshliny-856378825.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, франция