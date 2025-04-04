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Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США
Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США
Ответные действия Евросоюза на новые пошлины США могут не ограничиваться аналогичным введением Европой пошлин на американский импорт, заявил министр экономики... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:51+0300
2025-04-04T11:51+0300
экономика
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ПАРИЖ, 4 апр - ПРАЙМ. Ответные действия Евросоюза на новые пошлины США могут не ограничиваться аналогичным введением Европой пошлин на американский импорт, заявил министр экономики Франции Эрик Ломбар. "Мы работаем над ответным пакетом, который может в действительности выходить за рамки таможенных пошлин, чтобы привести американцев к столу переговоров и прийти к сбалансированному соглашению", - сказал он в эфире радиостанции RMC. Ломбар отдельно отметил фискальные инструменты, преимущество которых, по его словам, в том, что они могут затрагивать предприятия, а не целые сектора. "Ответ (ЕС - ред.) может быть очень сильным, и нам не нужно отвечать тем же оружием. Потому что если мы поступим как США, то есть наложим таможенные пошлины на весь американский импорт... то для Европы также будут негативные последствия", - добавил министр. Как он отметил, введение ответных таможенных пошлин может привести к замедлению роста европейской экономики и росту инфляции. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. До этого официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-
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ес, франция
Экономика, ЕС, ФРАНЦИЯ
11:51 04.04.2025
 
Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США

Ломбар: ответ ЕС на пошлины США может выходить "за рамки таможенных пошлин"

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 4 апр - ПРАЙМ. Ответные действия Евросоюза на новые пошлины США могут не ограничиваться аналогичным введением Европой пошлин на американский импорт, заявил министр экономики Франции Эрик Ломбар.
"Мы работаем над ответным пакетом, который может в действительности выходить за рамки таможенных пошлин, чтобы привести американцев к столу переговоров и прийти к сбалансированному соглашению", - сказал он в эфире радиостанции RMC.
Ломбар отдельно отметил фискальные инструменты, преимущество которых, по его словам, в том, что они могут затрагивать предприятия, а не целые сектора.
"Ответ (ЕС - ред.) может быть очень сильным, и нам не нужно отвечать тем же оружием. Потому что если мы поступим как США, то есть наложим таможенные пошлины на весь американский импорт... то для Европы также будут негативные последствия", - добавил министр.
Как он отметил, введение ответных таможенных пошлин может привести к замедлению роста европейской экономики и росту инфляции.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС.
До этого официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
FT узнала, когда могут вступить в силу ответные пошлины ЕС на товары из США
11:19
 
ЭкономикаЕСФРАНЦИЯ
 
 
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