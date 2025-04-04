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В Кремле оценили последствия от новых пошлин США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле оценили последствия от новых пошлин США
В Кремле оценили последствия от новых пошлин США - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили последствия от новых пошлин США
Последствия от введения новых американских пошлин вряд ли будут на руку России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:01+0300
2025-04-04T13:09+0300
экономика
россия
дмитрий песков
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Последствия от введения новых американских пошлин вряд ли будут на руку России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вряд ли это на руку", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также подчеркнул, что мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины, ее лихорадит. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин.Президент США Дональд Трамп объявил, что введение пошлин на импорт товаров из других стран будет "декларацией экономической независимости". Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны она будет пропорциональна импорту американских товаров в эту страну. Пошлина на товары из ЕС составит 20%.
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россия, дмитрий песков, дональд трамп, сша
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США
13:01 04.04.2025 (обновлено: 13:09 04.04.2025)
 
В Кремле оценили последствия от новых пошлин США

Песков: последствия от введения новых американских пошлин вряд ли будут на руку РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Последствия от введения новых американских пошлин вряд ли будут на руку России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вряд ли это на руку", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков также подчеркнул, что мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины, ее лихорадит. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин.
Президент США Дональд Трамп объявил, что введение пошлин на импорт товаров из других стран будет "декларацией экономической независимости". Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны она будет пропорциональна импорту американских товаров в эту страну. Пошлина на товары из ЕС составит 20%.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Во Франции раскрыли подробности ответных пошлин ЕС против США
11:51
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий ПесковДональд ТрампСША
 
 
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