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Новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века", пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века", пишут СМИ
Новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века", пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века", пишут СМИ
Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на иностранную продукцию, могут привести к "концу американского века", пишет издание Euractiv... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:11+0300
2025-04-04T13:12+0300
экономика
сша
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на иностранную продукцию, могут привести к "концу американского века", пишет издание Euractiv со ссылкой на профессора геоэкономики Европейского университетского института Сони Капура. "(Новые пошлины Трампа - ред.) представляют собой "кардинальную смену режима", которая потенциально "ознаменует собой конец американского века", - говорится в публикации издания. По словам профессора, пошлины США негативно скажутся на европейской экономике, однако не нанесут ей существенного ущерба. При этом, как считает один из управляющих американской консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, результатом протекционистской политики Трампа также может стать ослабление позиций доллара США. "Существует ряд факторов, обеспечивающих главенство доллара в мировой финансовой системе, включая верховенство закона и предсказуемость регулирования. Та степень, в которой эти факторы активно подрываются администрацией (Трампа - ред.), создает... риски для долгосрочной гегемонии доллара", - заявил изданию Рахман. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
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сша, дональд трамп, ес
Экономика, США, Дональд Трамп, ЕС
13:11 04.04.2025 (обновлено: 13:12 04.04.2025)
 
Новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века", пишут СМИ

Euractiv: новые пошлины Трампа ознаменуют собой "конец американского века"

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на иностранную продукцию, могут привести к "концу американского века", пишет издание Euractiv со ссылкой на профессора геоэкономики Европейского университетского института Сони Капура.
"(Новые пошлины Трампа - ред.) представляют собой "кардинальную смену режима", которая потенциально "ознаменует собой конец американского века", - говорится в публикации издания.
По словам профессора, пошлины США негативно скажутся на европейской экономике, однако не нанесут ей существенного ущерба.
При этом, как считает один из управляющих американской консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, результатом протекционистской политики Трампа также может стать ослабление позиций доллара США.
"Существует ряд факторов, обеспечивающих главенство доллара в мировой финансовой системе, включая верховенство закона и предсказуемость регулирования. Та степень, в которой эти факторы активно подрываются администрацией (Трампа - ред.), создает... риски для долгосрочной гегемонии доллара", - заявил изданию Рахман.
Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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13:01
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампЕС
 
 
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