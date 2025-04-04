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Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов

Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов - 04.04.2025, ПРАЙМ

Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов

Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента России по связям с... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:32+0300

2025-04-04T13:32+0300

2025-04-04T13:32+0300

экономика

россия

борис титов

сша

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Трамп ранее объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, речь, в частности, о ЕС, КНР, ЮАР, Индии, Южной Корее, Японии. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии. "Трамп оздоравливает экономику России", - сказал Титов, чьи слова приводит его пресс-служба. По оценке Титова, пошлины, с одной стороны, приведут к падению цен на нефть, что может негативно сказаться на доходах бюджета. Однако, с другой стороны, это может дать импульс снижению сырьевой зависимости. Помимо этого Титов отметил, что отсутствие пошлин открывает для России возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под российский и американский рынки."Многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России. Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - заключил спецпредставитель президента России.

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россия, борис титов, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины