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Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов
Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов - 04.04.2025, ПРАЙМ
Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов
Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента России по связям с... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:32+0300
2025-04-04T13:32+0300
2025-04-04T13:32+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Трамп ранее объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, речь, в частности, о ЕС, КНР, ЮАР, Индии, Южной Корее, Японии. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии. "Трамп оздоравливает экономику России", - сказал Титов, чьи слова приводит его пресс-служба. По оценке Титова, пошлины, с одной стороны, приведут к падению цен на нефть, что может негативно сказаться на доходах бюджета. Однако, с другой стороны, это может дать импульс снижению сырьевой зависимости. Помимо этого Титов отметил, что отсутствие пошлин открывает для России возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под российский и американский рынки."Многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России. Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - заключил спецпредставитель президента России.
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россия, борис титов, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, РОССИЯ, Борис Титов, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов
Титов: Трамп оздоравливает экономику РФ посредством пошлин против других стран
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Трамп ранее объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, речь, в частности, о ЕС, КНР, ЮАР, Индии, Южной Корее, Японии. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
"Трамп оздоравливает экономику России", - сказал Титов, чьи слова приводит его пресс-служба.
По оценке Титова, пошлины, с одной стороны, приведут к падению цен на нефть, что может негативно сказаться на доходах бюджета. Однако, с другой стороны, это может дать импульс снижению сырьевой зависимости.
Помимо этого Титов отметил, что отсутствие пошлин открывает для России возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под российский и американский рынки.
"Многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России. Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - заключил спецпредставитель президента России.
В Кремле оценили последствия от новых пошлин США