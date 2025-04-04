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Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США
Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США
Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:53+0300
2025-04-04T13:53+0300
2025-04-04T13:53+0300
экономика
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ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР. “На все импортные товары, происходящие из США, будет введёна дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета. Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.
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китай, госсовет, сша
Экономика, КИТАЙ, Госсовет, США
Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США
Госсовет: Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США
ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР.
“На все импортные товары, происходящие из США, будет введёна дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета.
Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.
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