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Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США
Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США
Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:53+0300
2025-04-04T13:53+0300
экономика
китай
госсовет
сша
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ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР. “На все импортные товары, происходящие из США, будет введёна дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета. Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.
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китай, госсовет, сша
Экономика, КИТАЙ, Госсовет, США
13:53 04.04.2025
 
Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США

Госсовет: Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР.
“На все импортные товары, происходящие из США, будет введёна дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета.
Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Пошлины США помогут оздоровить российскую экономику, считает Титов
13:32
 
ЭкономикаКИТАЙГоссоветСША
 
 
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