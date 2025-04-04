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Подсчитано, во сколько обойдутся США ответные импортные пошлины Китая
Подсчитано, во сколько обойдутся США ответные импортные пошлины Китая - 04.04.2025, ПРАЙМ
Подсчитано, во сколько обойдутся США ответные импортные пошлины Китая
Новые импортные пошлины, которые Китай решил ввести в ответ на торговые ограничения США, обойдутся американским экспортерам в дополнительные 55,6 миллиарда... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:58+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины, которые Китай решил ввести в ответ на торговые ограничения США, обойдутся американским экспортерам в дополнительные 55,6 миллиарда долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Ранее в пятницу Госсовет Китая сообщил, что страна вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США сверх действующей ставки. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на действия американских властей. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Согласно данным китайского ведомства, за прошлый год США экспортировали в Китай товаров на 163,6 миллиарда долларов, и при обозначенной ставке создает дополнительное бремя для американских экспортеров составит 55,6 миллиарда. США - один из крупнейших поставщиков зарубежных товаров в Китай с долей в общем импорте в 6,3%, уступая лишь Тайваню (8,4%) и Южной Корее (7%).
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сша, китай
Подсчитано, во сколько обойдутся США ответные импортные пошлины Китая
Ответные импортные пошлины Китая обойдутся экспортерам в США в $55,6 млрд в год
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины, которые Китай решил ввести в ответ на торговые ограничения США, обойдутся американским экспортерам в дополнительные 55,6 миллиарда долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Ранее в пятницу Госсовет Китая сообщил, что страна вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США сверх действующей ставки. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на действия американских властей.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Согласно данным китайского ведомства, за прошлый год США экспортировали в Китай товаров на 163,6 миллиарда долларов, и при обозначенной ставке создает дополнительное бремя для американских экспортеров составит 55,6 миллиарда.
США - один из крупнейших поставщиков зарубежных товаров в Китай с долей в общем импорте в 6,3%, уступая лишь Тайваню (8,4%) и Южной Корее (7%).
Китай подал иск в ВТО в ответ на американские пошлины