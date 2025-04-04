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Стало известно, кто в США сильнее всего пострадает от ответных пошлин Китая
Стало известно, кто в США сильнее всего пострадает от ответных пошлин Китая - 04.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно, кто в США сильнее всего пострадает от ответных пошлин Китая
Ответные импортные пошлины Китая больнее всего ударят по американским поставщикам оборудования, топлива, оптики, а также масличных растений: эти товары... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:16+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ответные импортные пошлины Китая больнее всего ударят по американским поставщикам оборудования, топлива, оптики, а также масличных растений: эти товары составляют основные статьи экспорта в Поднебесную из Штатов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Ранее в пятницу Госсовет Китая сообщил, что страна вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США сверх действующей ставки. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на действия американских властей. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Согласно данным китайского ведомства, за прошлый год США экспортировали в Китай товаров на 163,6 миллиарда долларов. Крупнейшую долю в общих поставках составляют различные виды оборудования, в том числе, электрического - 23% всех отгрузок в денежном выражении. На втором месте - топливо (14,1%), а на третьем - оптические приборы (7,8%). Сопоставимая доля - у плодов и семян маличных растений (7,7%). Также в список товаров, экспортеры которых заметнее всего ощутят на себе действие китайских пошлин, вошли такие товары, как транспортные средства (5,5%), пластмассы и изделия из них (4,9%), летательные аппараты (3,8%), лекарства (3,4%) и продукты органической химии (3,1%).
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сша, китай, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
Стало известно, кто в США сильнее всего пострадает от ответных пошлин Китая
Пошлины Китая большее всего ударят по экспортерам топлива и оборудования из США
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ответные импортные пошлины Китая больнее всего ударят по американским поставщикам оборудования, топлива, оптики, а также масличных растений: эти товары составляют основные статьи экспорта в Поднебесную из Штатов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Ранее в пятницу Госсовет Китая сообщил, что страна вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США сверх действующей ставки. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на действия американских властей.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Согласно данным китайского ведомства, за прошлый год США экспортировали в Китай товаров на 163,6 миллиарда долларов. Крупнейшую долю в общих поставках составляют различные виды оборудования, в том числе, электрического - 23% всех отгрузок в денежном выражении. На втором месте - топливо (14,1%), а на третьем - оптические приборы (7,8%). Сопоставимая доля - у плодов и семян маличных растений (7,7%).
Также в список товаров, экспортеры которых заметнее всего ощутят на себе действие китайских пошлин, вошли такие товары, как транспортные средства (5,5%), пластмассы и изделия из них (4,9%), летательные аппараты (3,8%), лекарства (3,4%) и продукты органической химии (3,1%).
Подсчитано, во сколько обойдутся США ответные импортные пошлины Китая