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Пошлины США поставили виноделов Испании на грань выживания, заявила эксперт - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Пошлины США поставили виноделов Испании на грань выживания, заявила эксперт
Пошлины США поставили виноделов Испании на грань выживания, заявила эксперт - 04.04.2025, ПРАЙМ
Пошлины США поставили виноделов Испании на грань выживания, заявила эксперт
Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза в сочетании с отсутствием ощутимой поддержки со стороны европейского руководства ставят испанских виноделов на грань | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:21+0300
2025-04-04T16:21+0300
экономика
сша
дональд трамп
испания
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МАДРИД, 4 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза в сочетании с отсутствием ощутимой поддержки со стороны европейского руководства ставят испанских виноделов на грань выживания, заявила РИА Новости руководитель департамента экспорта винодельни Palacios Vinos de Finca Олеся Исакова. "США ввели пошлины, а ЕС и наше правительство вместо помощи добавляют бюрократии и новых налогов. Слова о поддержке звучат красиво, но по факту мы остались одни", - сказала она. По ее словам, ещё в начале года винодельни спешно отгружали продукцию в США, пока не вступили в силу новые пошлины. Начиная с апреля поставки замерли, а винодельни остались с большими запасами и растущими затратами. Она отметила, что производители пока постепенно поднимают цены, "просто чтобы проверить, как рынок отреагирует". "Но всё указывает на паузу в заказах", - продолжила собеседница агентства. Особое недовольство у виноделов вызывает политика властей. Вводимые меры, по словам Исаковой, не облегчают работу, а напротив - осложняют. Так, виноделов ограничивают по объёму урожая, а за излишки вынуждают совершать дополнительные выплаты. Исакова утверждает, что на любую помощь нужно собрать кипу бумаг и месяцами дожидаться своей очереди. По этой причине у многих производителей складывается впечатление, что вместо поощрения наращивания бизнеса и развития компаний, власти наоборот пытаются задавить сельское хозяйство, сказала она. По её мнению, малые винодельни рискуют не пережить ближайший год. Многие из них зависят от экспорта на 90% и не способны компенсировать выпадающие объёмы за счёт внутреннего рынка. Винодельческая отрасль Испании входит в число крупнейших экспортёров вина в мире. В 2020 году ЕС и США подписали декларацию о принципах торговли вином, предусматривающую открытый рынок и отказ от протекционизма, однако в текущих условиях виноделы сомневаются в её действенности. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму XIX века", а также объявил о запуске государственного плана по защите испанской экономики от торговых пошлин на сумму 14,1 миллиарда евро. Так, 7,4 миллиарда евро из этой суммы представляют собой новое финансирование, а остальные деньги будут взяты из уже ранее выделенных на меры по защите экономики средств. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, дональд трамп, испания
Экономика, США, Дональд Трамп, ИСПАНИЯ
16:21 04.04.2025
 
Пошлины США поставили виноделов Испании на грань выживания, заявила эксперт

Эксперт Исакова: пошлины США поставили испанских виноделов на грань выживания

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МАДРИД, 4 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза в сочетании с отсутствием ощутимой поддержки со стороны европейского руководства ставят испанских виноделов на грань выживания, заявила РИА Новости руководитель департамента экспорта винодельни Palacios Vinos de Finca Олеся Исакова.
"США ввели пошлины, а ЕС и наше правительство вместо помощи добавляют бюрократии и новых налогов. Слова о поддержке звучат красиво, но по факту мы остались одни", - сказала она.
По ее словам, ещё в начале года винодельни спешно отгружали продукцию в США, пока не вступили в силу новые пошлины. Начиная с апреля поставки замерли, а винодельни остались с большими запасами и растущими затратами. Она отметила, что производители пока постепенно поднимают цены, "просто чтобы проверить, как рынок отреагирует".
"Но всё указывает на паузу в заказах", - продолжила собеседница агентства.
Особое недовольство у виноделов вызывает политика властей. Вводимые меры, по словам Исаковой, не облегчают работу, а напротив - осложняют. Так, виноделов ограничивают по объёму урожая, а за излишки вынуждают совершать дополнительные выплаты. Исакова утверждает, что на любую помощь нужно собрать кипу бумаг и месяцами дожидаться своей очереди. По этой причине у многих производителей складывается впечатление, что вместо поощрения наращивания бизнеса и развития компаний, власти наоборот пытаются задавить сельское хозяйство, сказала она.
По её мнению, малые винодельни рискуют не пережить ближайший год. Многие из них зависят от экспорта на 90% и не способны компенсировать выпадающие объёмы за счёт внутреннего рынка.
Винодельческая отрасль Испании входит в число крупнейших экспортёров вина в мире. В 2020 году ЕС и США подписали декларацию о принципах торговли вином, предусматривающую открытый рынок и отказ от протекционизма, однако в текущих условиях виноделы сомневаются в её действенности.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму XIX века", а также объявил о запуске государственного плана по защите испанской экономики от торговых пошлин на сумму 14,1 миллиарда евро. Так, 7,4 миллиарда евро из этой суммы представляют собой новое финансирование, а остальные деньги будут взяты из уже ранее выделенных на меры по защите экономики средств.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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