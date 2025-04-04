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В Германии назвали безумцами тех, кто настаивает на санкциях против России
В Германии назвали безумцами тех, кто настаивает на санкциях против России - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали безумцами тех, кто настаивает на санкциях против России
Лишь безумные люди могут продолжать держаться за антироссийские санкции после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против ЕС, | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:02+0300
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БЕРЛИН, 4 апр - ПРАЙМ. Лишь безумные люди могут продолжать держаться за антироссийские санкции после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против ЕС, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая", - написала она на своей странице в соцсети X. По её словам, президент США Дональд Трамп ведёт экономическую войну против половины мира и особенно сильно это ударит по немецкой промышленности. "Сотни тысяч рабочих мест находятся под угрозой", - добавила она. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, берлин, общество
Экономика, США, Берлин, Общество
В Германии назвали безумцами тех, кто настаивает на санкциях против России
Дагделен: только безумцы настаивают на санкциях против РФ на фоне пошлин Трампа
БЕРЛИН, 4 апр - ПРАЙМ. Лишь безумные люди могут продолжать держаться за антироссийские санкции после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против ЕС, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая", - написала она на своей странице в соцсети X.
По её словам, президент США Дональд Трамп ведёт экономическую войну против половины мира и особенно сильно это ударит по немецкой промышленности.
"Сотни тысяч рабочих мест находятся под угрозой", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Вот что их помирит". Трамп затеял отчаянную игру с пошлинами