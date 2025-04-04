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В Германии предупредили о последствиях пошлин США для виноделов ЕС

В Германии предупредили о последствиях пошлин США для виноделов ЕС - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Германии предупредили о последствиях пошлин США для виноделов ЕС

Новые пошлины США нанесут серьезный урон немецким и европейским винодельческим компаниям, считает Объединение немецких винных экспортеров (VDW). | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:34+0300

2025-04-04T17:34+0300

2025-04-04T17:34+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины США нанесут серьезный урон немецким и европейским винодельческим компаниям, считает Объединение немецких винных экспортеров (VDW). Как сообщается в пресс-релизе VDW, американский рынок является наиболее значительным рынком для европейских и немецких экспортеров вина. В 2024 году импорт европейского вина в США составил 4,88 миллиарда евро. Экспорт в США составил 28% от общей стоимости экспорта вина из ЕС. Сумма экспорта немецких вин в 2024 году составила около 63 миллионов евро. "Объявленные пошлины на вина ЕС нанесут серьезный удар по немецким и европейским винодельческим компаниям и в целом приведут к усилению экономической неопределенности. Введение штрафных пошлин снова приведет к резкому падению экспортного бизнеса наших винодельческих компаний",- заявил председатель VDW Герхард Брауер, отметив, что переложить стоимость таких пошлин на плечи потребителей не получится. Он добавил, что в США это приведет к росту цен и более высокой инфляции. По его словам, для европейского и немецкого винодельческого секторов нет альтернативы, которая могла бы компенсировать потерю американского рынка. "Мы настоятельно призываем к тому, чтобы этот торговый спор не получил дальнейшего развития", - заявил Брауэр, отметив необходимость найти решение за столом переговоров с США. Кроме того, VDW настаивает на том, чтобы в случае введения ответных мер со стороны ЕС американские вина не попали в список продуктов, обложенных пошлинами. "Тот факт, что ЕС пострадал больше, чем другие торговые партнеры, еще раз демонстрирует геополитическое измерение этого торгового конфликта. В результате конкуренты на винном рынке США, такие как Чили, Аргентина, Новая Зеландия и Австралия, облагаются всего лишь 10% пошлиной и следовательно имеют преимущество", - заявил управляющий VDW Кристиан Шверер. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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