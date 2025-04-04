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Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США
Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США
Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:52+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. "Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов (долларов - ред.) в год? Конечно", - заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США
Бессент: пошлины могут принести экономике США от 300 до 600 миллиардов долларов в год
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент.
"Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов (долларов - ред.) в год? Конечно", - заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он пояснил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места.
Офис генсека ООН прокомментировал пошлины США
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.