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Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США

Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США

Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-04T20:52+0300

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мировая экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. "Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов (долларов - ред.) в год? Конечно", - заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, пошлины