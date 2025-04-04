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Чистая прибыль "Лаборатории Касперского" в 2024 году снизилась на 30%
Чистая прибыль "Лаборатории Касперского" в 2024 году снизилась на 30% - 04.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Лаборатории Касперского" в 2024 году снизилась на 30%
Чистая прибыль российского юрлица "Лаборатории Касперского" по итогам прошлого года уменьшилась на 30%, до 7,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:10+0300
2025-04-04T14:10+0300
2025-04-04T14:10+0300
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прибыль
чистая прибыль
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль российского юрлица "Лаборатории Касперского" по итогам прошлого года уменьшилась на 30%, до 7,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). "Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: 7 407 875 тысяч рублей. Чистая прибыль (убыток) за 2023 год: 10 629 248 тысяч рублей", - говорится в отчете. Выручка юрлица за тот же период выросла на 17,2%, превысив 55,93 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 14,9%, до 34,188 миллиарда рублей, а прибыль от продаж выросла в полтора раза, до 7,335 миллиарда. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Услугами компании пользуются более 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всем мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году основатель компании Евгений Касперский сообщал РИА Новости, что ожидает по итогам года сохранения выручки своей компании на уровне 2022 года.
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технологии, финансы, лаборатория касперского, прибыль, чистая прибыль
Экономика, Технологии, Финансы, Лаборатория Касперского, прибыль, чистая прибыль
Чистая прибыль "Лаборатории Касперского" в 2024 году снизилась на 30%
Чистая прибыль "Лаборатории Касперского" в 2024 году снизилась до 7,4 млрд рублей
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль российского юрлица "Лаборатории Касперского" по итогам прошлого года уменьшилась на 30%, до 7,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).
"Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: 7 407 875 тысяч рублей. Чистая прибыль (убыток) за 2023 год: 10 629 248 тысяч рублей", - говорится в отчете.
Выручка юрлица за тот же период выросла на 17,2%, превысив 55,93 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 14,9%, до 34,188 миллиарда рублей, а прибыль от продаж выросла в полтора раза, до 7,335 миллиарда.
"Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Услугами компании пользуются более 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году основатель компании Евгений Касперский сообщал РИА Новости, что ожидает по итогам года сохранения выручки своей компании на уровне 2022 года.
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