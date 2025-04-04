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Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года - 04.04.2025, ПРАЙМ
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года
Российская "дочка" американского производителя программного обеспечения Oracle - АО "Оракл компьютерное оборудование" - по итогам 2024 года вышла на чистую... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:33+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" американского производителя программного обеспечения Oracle - АО "Оракл компьютерное оборудование" - по итогам 2024 года вышла на чистую прибыль впервые за четыре года - она составила 244 тысячи рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Так, согласно данным отчета, чистая прибыль компании в 2024 году составила 244 тысячи рублей против убытка в 3 тысячи рублей в 2023 году. В 2022 и 2021 годах убыток компании составлял 1,1 миллиарда рублей и 75,7 миллиона рублей соответственно. Чистая прибыль АО "Оракл компьютерное оборудование" в 2020 году составляла 39,9 миллиона рублей. Валовая прибыль в 2024 году составила 1,8 миллиона рублей - по итогам 2023 года этот показатель был нулевым. Выручка компании в 2024 году также увеличилась до 5,9 миллиона рублей с нулевого показателя в 2023 году. При этом в карточке на сайте ФНС указано, что АО "Оракл компьютерное оборудование" находится в стадии ликвидации с 12 августа 2023 года. Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей. Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.
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бизнес, финансы, oracle
Экономика, Бизнес, Финансы, Oracle
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые за четыре года
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" американского производителя программного обеспечения Oracle - АО "Оракл компьютерное оборудование" - по итогам 2024 года вышла на чистую прибыль впервые за четыре года - она составила 244 тысячи рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).
Так, согласно данным отчета, чистая прибыль компании в 2024 году составила 244 тысячи рублей против убытка в 3 тысячи рублей в 2023 году. В 2022 и 2021 годах убыток компании составлял 1,1 миллиарда рублей и 75,7 миллиона рублей соответственно. Чистая прибыль АО "Оракл компьютерное оборудование" в 2020 году составляла 39,9 миллиона рублей.
Валовая прибыль в 2024 году составила 1,8 миллиона рублей - по итогам 2023 года этот показатель был нулевым. Выручка компании в 2024 году также увеличилась до 5,9 миллиона рублей с нулевого показателя в 2023 году.
При этом в карточке на сайте ФНС указано, что АО "Оракл компьютерное оборудование" находится в стадии ликвидации с 12 августа 2023 года.
Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей.
Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.
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