Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/pribyl-856388014.html
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года - 04.04.2025, ПРАЙМ
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года
Российская "дочка" американского производителя программного обеспечения Oracle - АО "Оракл компьютерное оборудование" - по итогам 2024 года вышла на чистую... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:33+0300
2025-04-04T14:33+0300
экономика
бизнес
финансы
oracle
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" американского производителя программного обеспечения Oracle - АО "Оракл компьютерное оборудование" - по итогам 2024 года вышла на чистую прибыль впервые за четыре года - она составила 244 тысячи рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Так, согласно данным отчета, чистая прибыль компании в 2024 году составила 244 тысячи рублей против убытка в 3 тысячи рублей в 2023 году. В 2022 и 2021 годах убыток компании составлял 1,1 миллиарда рублей и 75,7 миллиона рублей соответственно. Чистая прибыль АО "Оракл компьютерное оборудование" в 2020 году составляла 39,9 миллиона рублей. Валовая прибыль в 2024 году составила 1,8 миллиона рублей - по итогам 2023 года этот показатель был нулевым. Выручка компании в 2024 году также увеличилась до 5,9 миллиона рублей с нулевого показателя в 2023 году. При этом в карточке на сайте ФНС указано, что АО "Оракл компьютерное оборудование" находится в стадии ликвидации с 12 августа 2023 года. Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей. Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.
https://1prime.ru/20250403/google-856359422.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, oracle
Экономика, Бизнес, Финансы, Oracle
14:33 04.04.2025
 
Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые с 2020 года

Российская "дочка" Oracle вышла на чистую прибыль впервые за четыре года

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" американского производителя программного обеспечения Oracle - АО "Оракл компьютерное оборудование" - по итогам 2024 года вышла на чистую прибыль впервые за четыре года - она составила 244 тысячи рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).
Так, согласно данным отчета, чистая прибыль компании в 2024 году составила 244 тысячи рублей против убытка в 3 тысячи рублей в 2023 году. В 2022 и 2021 годах убыток компании составлял 1,1 миллиарда рублей и 75,7 миллиона рублей соответственно. Чистая прибыль АО "Оракл компьютерное оборудование" в 2020 году составляла 39,9 миллиона рублей.
Валовая прибыль в 2024 году составила 1,8 миллиона рублей - по итогам 2023 года этот показатель был нулевым. Выручка компании в 2024 году также увеличилась до 5,9 миллиона рублей с нулевого показателя в 2023 году.
При этом в карточке на сайте ФНС указано, что АО "Оракл компьютерное оборудование" находится в стадии ликвидации с 12 августа 2023 года.
Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей.
Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
"Дочка" Google в России впервые за четыре года получила чистую прибыль
Вчера, 17:29
 
ЭкономикаБизнесФинансыOracle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала