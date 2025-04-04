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ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы
ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы - 04.04.2025, ПРАЙМ
ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) незначительно увеличила прогноз урожая пшеницы на текущий сезон 2024-2025 годов - до 797,9... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:30+0300
2025-04-04T12:30+0300
экономика
пшеница
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) незначительно увеличила прогноз урожая пшеницы на текущий сезон 2024-2025 годов - до 797,9 миллиона тонн с ожидавшихся в марте 792,2 миллиона, следует из пресс-релиза организации. Прогноз предложения на сезон был также повышен - до 1,1152 миллиарда тонн с 1,11 миллиарда. А ожидания потребления пшеницы были несколько уменьшены - до 795,4 миллиона тонн с 796,8 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 319,8 миллиона тонн, в то время как ранее ожидалось 312,8 миллиона. ФАО также повысила общий прогноз мирового урожая зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,8488 миллиарда тонн после мартовских 2,8418 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,7352 миллиарда тонн с 3,7275 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,8684 миллиарда тонн, а не 2,8671 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 873,3 миллиона тонн, ранее ожидались 869,3 миллиона. "Прогноз ФАО в отношении мирового производства зерновых в 2024 году был пересмотрен в сторону повышения на 7,1 миллиона тонн по сравнению с данными, приведенными в мартовском прогнозе. Однако ожидаемый объем валового производства зерновых в мире (2849 миллиона тонн) по-прежнему на 0,3% ниже показателя прошлого года", - указывает организация. Прогноз урожая риса в сезон 2024-2025 годов был повышен до 543,3 миллиона тонн с 543 миллионов ранее. Прогноз предложения на рынке был чуть снижен - до 742,7 миллиона тонн с мартовского прогноза в 742,8 миллиона, потребления - остался на уровне 538,9 миллиона. Прогнозы запасов риса на конец периода были снижены до 205,9 миллионов тонн с 206 миллионов, ожидавшихся в марте.
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пшеница
Экономика, Пшеница
12:30 04.04.2025
 
ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы

ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы на текущий сельхозсезон

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) незначительно увеличила прогноз урожая пшеницы на текущий сезон 2024-2025 годов - до 797,9 миллиона тонн с ожидавшихся в марте 792,2 миллиона, следует из пресс-релиза организации.
Прогноз предложения на сезон был также повышен - до 1,1152 миллиарда тонн с 1,11 миллиарда. А ожидания потребления пшеницы были несколько уменьшены - до 795,4 миллиона тонн с 796,8 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 319,8 миллиона тонн, в то время как ранее ожидалось 312,8 миллиона.
ФАО также повысила общий прогноз мирового урожая зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,8488 миллиарда тонн после мартовских 2,8418 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,7352 миллиарда тонн с 3,7275 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,8684 миллиарда тонн, а не 2,8671 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 873,3 миллиона тонн, ранее ожидались 869,3 миллиона.
"Прогноз ФАО в отношении мирового производства зерновых в 2024 году был пересмотрен в сторону повышения на 7,1 миллиона тонн по сравнению с данными, приведенными в мартовском прогнозе. Однако ожидаемый объем валового производства зерновых в мире (2849 миллиона тонн) по-прежнему на 0,3% ниже показателя прошлого года", - указывает организация.
Прогноз урожая риса в сезон 2024-2025 годов был повышен до 543,3 миллиона тонн с 543 миллионов ранее. Прогноз предложения на рынке был чуть снижен - до 742,7 миллиона тонн с мартовского прогноза в 742,8 миллиона, потребления - остался на уровне 538,9 миллиона. Прогнозы запасов риса на конец периода были снижены до 205,9 миллионов тонн с 206 миллионов, ожидавшихся в марте.
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