https://1prime.ru/20250404/pshenitsa-856401495.html
Пошлина на экспорт пшеницы с 9 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 9 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну - 04.04.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 9 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 9 по 15 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну, на ячмень - до 252,2 рубля за тонну, а на кукурузу - до... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:34+0300
2025-04-04T20:34+0300
2025-04-04T20:34+0300
экономика
сельское хозяйство
минсельхоз
пшеница
экспортная пошлина
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 9 по 15 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну, на ячмень - до 252,2 рубля за тонну, а на кукурузу - до 1251,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 247,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 2 по 8 апреля, составляет 1921,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 220 рублей за тонну, кукурузы - 1216,8 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, минсельхоз, пшеница, экспортная пошлина
Экономика, Сельское хозяйство, Минсельхоз, пшеница, экспортная пошлина
Пошлина на экспорт пшеницы с 9 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 9 по 15 апреля вырастет до 2031,4 рубля за тонну, на ячмень - до 252,2 рубля за тонну, а на кукурузу - до 1251,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 247,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 2 по 8 апреля, составляет 1921,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 220 рублей за тонну, кукурузы - 1216,8 рубля.
ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.