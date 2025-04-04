https://1prime.ru/20250404/rada-856379851.html

"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза

"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза - 04.04.2025, ПРАЙМ

"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза

Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:40+0300

2025-04-04T11:40+0300

2025-04-04T11:40+0300

политика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев. "Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка. Как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский союз", - заявил Бабак в интервью изданию "Украинские новости". Также Бабак утверждает, что процесс дерусификации образовательной систему Украины никак не связан с принятыми в стране законами, а является реакцией общества на конфликт с Россией. В конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре того же года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект.

https://1prime.ru/20250402/evrosoyuz-856329282.html

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