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"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза - 04.04.2025, ПРАЙМ
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"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза
"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза
Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:40+0300
2025-04-04T11:40+0300
политика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев. "Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка. Как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский союз", - заявил Бабак в интервью изданию "Украинские новости". Также Бабак утверждает, что процесс дерусификации образовательной систему Украины никак не связан с принятыми в стране законами, а является реакцией общества на конфликт с Россией. В конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре того же года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект.
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украина, ес, рада
Политика, УКРАИНА, ЕС, Рада
11:40 04.04.2025
 
"Запретить не получится". В Раде посетовали на законодательство Евросоюза

Депутат Рады Бабак: запретить русский язык на Украине мешает законодательство ЕС

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев.
"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка. Как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский союз", - заявил Бабак в интервью изданию "Украинские новости".
Также Бабак утверждает, что процесс дерусификации образовательной систему Украины никак не связан с принятыми в стране законами, а является реакцией общества на конфликт с Россией.
В конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре того же года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект.
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