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Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа

Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ

Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа

Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T10:01+0300

2025-04-04T10:01+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных. "Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники в Европе.Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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рф, сша, владимир путин, дональд трамп, politico