https://1prime.ru/20250404/razgovor-856375564.html
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа
Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:01+0300
2025-04-04T10:01+0300
2025-04-04T10:12+0300
политика
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных. "Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники в Европе.Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://1prime.ru/20250403/kuleba-856339323.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, сша, владимир путин, дональд трамп, politico
Политика, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Politico
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа
Politico: разговор Путина и Трампа может состояться до или после выходных
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных.
"Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники в Европе.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе