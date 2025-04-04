Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250404/razgovor-856375564.html
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа
Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:01+0300
2025-04-04T10:12+0300
политика
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных. "Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники в Европе.Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://1prime.ru/20250403/kuleba-856339323.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сша, владимир путин, дональд трамп, politico
Политика, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Politico
10:01 04.04.2025 (обновлено: 10:12 04.04.2025)
 
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа

Politico: разговор Путина и Трампа может состояться до или после выходных

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Издание Politico утверждает, что следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных.
"Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники в Европе.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе
Вчера, 10:04
 
ПолитикаРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала