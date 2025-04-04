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Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ
Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ
Пользователи "Авито Работы" теперь могут создавать резюме с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе языковой модели компании A-Vibe: функция анализирует... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:49+0300
2025-04-04T12:49+0300
авито работа
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пользователи "Авито Работы" теперь могут создавать резюме с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе языковой модели компании A-Vibe: функция анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания, рассказал РИА Новости управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков. "Авито Работа" применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме", - сообщил он. Во время заполнения резюме пользователи могут найти кнопку "Улучшить текст". С помощью этой функции нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию - исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки "Переписать" или вернуться к исходному варианту, выбрав "Назад". Отмечается, что до конца года компания планирует внедрить еще 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений. Ранее, в марте, компания сообщала, что до 2028 года планирует вложить в технологии генеративного ИИ порядка 12 миллиардов рублей и получить более 21 миллиарда рублей выручки от их использования. Первые запуски продуктов с применением GenAI в 2024 году уже обеспечили 670 миллионов рублей выручки в год.
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авито работа, технологии, ии, развитие ии, поиск работы
Авито Работа, Технологии, ИИ, развитие ИИ, поиск работы
12:49 04.04.2025
 
Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ

Пучков: в "Авито Работе" появилась функция создания резюме с помощью ИИ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пользователи "Авито Работы" теперь могут создавать резюме с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе языковой модели компании A-Vibe: функция анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания, рассказал РИА Новости управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков.
"Авито Работа" применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме", - сообщил он.
Во время заполнения резюме пользователи могут найти кнопку "Улучшить текст". С помощью этой функции нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию - исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки "Переписать" или вернуться к исходному варианту, выбрав "Назад".
Отмечается, что до конца года компания планирует внедрить еще 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений.
Ранее, в марте, компания сообщала, что до 2028 года планирует вложить в технологии генеративного ИИ порядка 12 миллиардов рублей и получить более 21 миллиарда рублей выручки от их использования. Первые запуски продуктов с применением GenAI в 2024 году уже обеспечили 670 миллионов рублей выручки в год.
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