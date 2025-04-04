https://1prime.ru/20250404/rezyume-856382690.html

Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ

Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ - 04.04.2025, ПРАЙМ

Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ

Пользователи "Авито Работы" теперь могут создавать резюме с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе языковой модели компании A-Vibe: функция анализирует... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:49+0300

2025-04-04T12:49+0300

2025-04-04T12:49+0300

авито работа

технологии

ии

развитие ии

поиск работы

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пользователи "Авито Работы" теперь могут создавать резюме с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе языковой модели компании A-Vibe: функция анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания, рассказал РИА Новости управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков. "Авито Работа" применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме", - сообщил он. Во время заполнения резюме пользователи могут найти кнопку "Улучшить текст". С помощью этой функции нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию - исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки "Переписать" или вернуться к исходному варианту, выбрав "Назад". Отмечается, что до конца года компания планирует внедрить еще 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений. Ранее, в марте, компания сообщала, что до 2028 года планирует вложить в технологии генеративного ИИ порядка 12 миллиардов рублей и получить более 21 миллиарда рублей выручки от их использования. Первые запуски продуктов с применением GenAI в 2024 году уже обеспечили 670 миллионов рублей выручки в год.

https://1prime.ru/20250114/sedany-854165292.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авито работа, технологии, ии, развитие ии, поиск работы