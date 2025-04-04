https://1prime.ru/20250404/rosselkhozbank-856373490.html

Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ

Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ - 04.04.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ

Россельхозбанк с начала года направил аграриям 140 миллиардов рублей кредитов для сезонных работ, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:03+0300

2025-04-04T09:03+0300

2025-04-04T09:03+0300

экономика

сельское хозяйство

финансы

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россельхозбанк с начала года направил аграриям 140 миллиардов рублей кредитов для сезонных работ, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом финансирование малых форм хозяйствования выросло на 75%, сообщает банк. "Россельхозбанк с начала 2025 года направил на поддержку сезонных работ 140 миллиардов рублей, что на 19% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особое внимание получили малые формы хозяйствования: их финансирование выросло на 75%, достигнув 21,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В банке отметили, что большего всего на проведение сезонных работ с начала года направили в Белгородскую область - 15,9 миллиарда рублей. Следом идут Ставропольский и Красноярский края - 14,7 миллиарда и 12,6 миллиарда рублей соответственно. В Волгоградскую область было направлено 9,2 миллиарда рублей, а в Пензенскую область - 6,6 миллиарда рублей. "Россельхозбанк… нарастил льготные выдачи на сезонные работы. К концу марта на эти цели РСХБ предоставил клиентам 65 миллиардов рублей по государственным программам поддержки, что на 24% выше, чем в прошлом году", - подчеркнула первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина, слова которой приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250331/turtsiya-856238993.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, финансы, россельхозбанк