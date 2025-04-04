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Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ
Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ
Россельхозбанк с начала года направил аграриям 140 миллиардов рублей кредитов для сезонных работ, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:03+0300
2025-04-04T09:03+0300
2025-04-04T09:03+0300
экономика
сельское хозяйство
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россельхозбанк
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россельхозбанк с начала года направил аграриям 140 миллиардов рублей кредитов для сезонных работ, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом финансирование малых форм хозяйствования выросло на 75%, сообщает банк. "Россельхозбанк с начала 2025 года направил на поддержку сезонных работ 140 миллиардов рублей, что на 19% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особое внимание получили малые формы хозяйствования: их финансирование выросло на 75%, достигнув 21,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В банке отметили, что большего всего на проведение сезонных работ с начала года направили в Белгородскую область - 15,9 миллиарда рублей. Следом идут Ставропольский и Красноярский края - 14,7 миллиарда и 12,6 миллиарда рублей соответственно. В Волгоградскую область было направлено 9,2 миллиарда рублей, а в Пензенскую область - 6,6 миллиарда рублей. "Россельхозбанк… нарастил льготные выдачи на сезонные работы. К концу марта на эти цели РСХБ предоставил клиентам 65 миллиардов рублей по государственным программам поддержки, что на 24% выше, чем в прошлом году", - подчеркнула первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина, слова которой приводятся в сообщении.
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сельское хозяйство, финансы, россельхозбанк
Экономика, Сельское хозяйство, Финансы, Россельхозбанк
Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ
РСХБ нарастил кредитование сезонных полевых работ на 19%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россельхозбанк с начала года направил аграриям 140 миллиардов рублей кредитов для сезонных работ, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом финансирование малых форм хозяйствования выросло на 75%, сообщает банк.
"Россельхозбанк с начала 2025 года направил на поддержку сезонных работ 140 миллиардов рублей, что на 19% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особое внимание получили малые формы хозяйствования: их финансирование выросло на 75%, достигнув 21,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В банке отметили, что большего всего на проведение сезонных работ с начала года направили в Белгородскую область - 15,9 миллиарда рублей. Следом идут Ставропольский и Красноярский края - 14,7 миллиарда и 12,6 миллиарда рублей соответственно. В Волгоградскую область было направлено 9,2 миллиарда рублей, а в Пензенскую область - 6,6 миллиарда рублей.
"Россельхозбанк… нарастил льготные выдачи на сезонные работы. К концу марта на эти цели РСХБ предоставил клиентам 65 миллиардов рублей по государственным программам поддержки, что на 24% выше, чем в прошлом году", - подчеркнула первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина, слова которой приводятся в сообщении.
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