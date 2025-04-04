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Продажи новых легковых автомобилей в России упали в I квартале на 67% - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в России упали в I квартале на 67%
Продажи новых легковых автомобилей в России упали в I квартале на 67% - 04.04.2025, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России упали в I квартале на 67%
Продажи новых легких коммерческих (LCV) и легковых автомобилей в России, завезенных по альтернативным каналам поставки упали в первом квартале на 67% и... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T05:31+0300
2025-04-04T05:31+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легких коммерческих (LCV) и легковых автомобилей в России, завезенных по альтернативным каналам поставки упали в первом квартале на 67% и составили 25,4 тысячи машин, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), представленных в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 26% в годовом выражении - до 254,1 тысячи машин, в том числе в марте - на 45%, до 83,1 тысячи, сообщила накануне АЕБ со ссылкой на данные ППК. "Альтернативный канал поставки. Январь-март 2024 - 22%. Январь-март 2025 - 10%", - указано в отчете о структуре российского рынка новых легковых автомобилей и LCV за первый квартал 2025 года. Таким образом, как подсчитало РИА Новости, за отчетный период по альтернативному каналу импорта было реализовано примерно 25,4 тысячи автомобилей. В отчете также отмечается, что доля машин, ввезенных по официальным каналам поставки сохранилась на уровне 35%, а локального производства увеличилась на 12 процентных пунктов и составила 55%. Аналогичные вычисления говорят о продажах порядка 88,9 тысячи официально поставленных и около 139,7 тысячи произведенных в России машин. Что касается динамики, то в первом квартале текущего года сильнее всего упали продажи по альтернативным каналам поставки (-67% год к году). Продажи по прямому импорту снизились на 25%, а произведенных в России машин лишь на 5%, также следует из материалов отчета.
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40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
05:31 04.04.2025
 
Продажи новых легковых автомобилей в России упали в I квартале на 67%

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей в России упали в I квартале на 67%

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легких коммерческих (LCV) и легковых автомобилей в России, завезенных по альтернативным каналам поставки упали в первом квартале на 67% и составили 25,4 тысячи машин, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), представленных в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 26% в годовом выражении - до 254,1 тысячи машин, в том числе в марте - на 45%, до 83,1 тысячи, сообщила накануне АЕБ со ссылкой на данные ППК.
"Альтернативный канал поставки. Январь-март 2024 - 22%. Январь-март 2025 - 10%", - указано в отчете о структуре российского рынка новых легковых автомобилей и LCV за первый квартал 2025 года. Таким образом, как подсчитало РИА Новости, за отчетный период по альтернативному каналу импорта было реализовано примерно 25,4 тысячи автомобилей.
В отчете также отмечается, что доля машин, ввезенных по официальным каналам поставки сохранилась на уровне 35%, а локального производства увеличилась на 12 процентных пунктов и составила 55%. Аналогичные вычисления говорят о продажах порядка 88,9 тысячи официально поставленных и около 139,7 тысячи произведенных в России машин.
Что касается динамики, то в первом квартале текущего года сильнее всего упали продажи по альтернативным каналам поставки (-67% год к году). Продажи по прямому импорту снизились на 25%, а произведенных в России машин лишь на 5%, также следует из материалов отчета.
 
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