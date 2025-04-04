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Россияне стали чаще покупать украшения с цветными камнями
Россияне стали чаще покупать украшения с цветными камнями - 04.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать украшения с цветными камнями
Россияне с приходом весны стали покупать ювелирные украшения с цветными камнями, в топ-3 вошли топазы, гранаты и аметисты, подсчитали для РИА Новости... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T06:56+0300
2025-04-04T06:56+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россияне с приходом весны стали покупать ювелирные украшения с цветными камнями, в топ-3 вошли топазы, гранаты и аметисты, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"Фаворитами у россиян этой весной стали топазы, гранаты и аметисты. Также отмечается рост интереса к малахиту (+79%) и празиолиту (+49%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании.
В целом за март объем продаж ювелирных изделий с цветными камнями в России увеличился на четверть, а спрос вырос на треть по сравнению с январем этого года.
Средний чек на украшения с цветными камнями по России составил 6,4 тысячи рублей, при этом самые высокие показатели отмечены в Санкт-Петербурге со средним чеком 8 тысяч рублей, Москве (7,8 тысячи рублей), Волгограде (7,3 тысячи рублей), Краснодаре (7,1 тысячи рублей) и Сочи (6,9 тысячи рублей).
Отмечается, что чаще всего цветные камни выбирают для серег, колец и подвесок. А из металлов отдают предпочтение серебру, красному и белому золоту, а также золоченому серебру.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, волгоград, sokolov
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВОЛГОГРАД, Sokolov
Россияне стали чаще покупать украшения с цветными камнями
Sokolov: россияне с приходом весны стали покупать украшения с цветными камнями
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россияне с приходом весны стали покупать ювелирные украшения с цветными камнями, в топ-3 вошли топазы, гранаты и аметисты, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"Фаворитами у россиян этой весной стали топазы, гранаты и аметисты. Также отмечается рост интереса к малахиту (+79%) и празиолиту (+49%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании.
В целом за март объем продаж ювелирных изделий с цветными камнями в России увеличился на четверть, а спрос вырос на треть по сравнению с январем этого года.
Средний чек на украшения с цветными камнями по России составил 6,4 тысячи рублей, при этом самые высокие показатели отмечены в Санкт-Петербурге со средним чеком 8 тысяч рублей, Москве (7,8 тысячи рублей), Волгограде (7,3 тысячи рублей), Краснодаре (7,1 тысячи рублей) и Сочи (6,9 тысячи рублей).
Отмечается, что чаще всего цветные камни выбирают для серег, колец и подвесок. А из металлов отдают предпочтение серебру, красному и белому золоту, а также золоченому серебру.