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Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине
сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:52+0300
2025-04-04T15:30+0300
политика
россия
сша
марк рубио
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Остаемся оптимистичными по поводу мира", - отметил он в рамках визита в Брюссель.Рубио также отметил, что в течение нескольких недель станет ясно, насколько серьезно Россия настроена на мирное урегулирование. Однако, если Вашингтон поймет, что Россия якобы затягивает урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.
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россия, сша, марк рубио
Политика, РОССИЯ, США, Марк Рубио
14:52 04.04.2025 (обновлено: 15:30 04.04.2025)
 
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине

Рубио: США сохраняют оптимистичный настрой по поводу урегулирования на Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Остаемся оптимистичными по поводу мира", - отметил он в рамках визита в Брюссель.
Рубио также отметил, что в течение нескольких недель станет ясно, насколько серьезно Россия настроена на мирное урегулирование. Однако, если Вашингтон поймет, что Россия якобы затягивает урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.
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ПолитикаРОССИЯСШАМарк Рубио
 
 
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