https://1prime.ru/20250404/rubio-856389450.html
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине
сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:52+0300
2025-04-04T14:52+0300
2025-04-04T15:30+0300
политика
россия
сша
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867802_0:88:1917:1166_1920x0_80_0_0_97e38b3e57797a6ea97e7495d564227f.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Остаемся оптимистичными по поводу мира", - отметил он в рамках визита в Брюссель.Рубио также отметил, что в течение нескольких недель станет ясно, насколько серьезно Россия настроена на мирное урегулирование. Однако, если Вашингтон поймет, что Россия якобы затягивает урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.
https://1prime.ru/20250403/sdelka-856340103.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867802_123:0:1794:1253_1920x0_80_0_0_c2f39b638c94569744c08692c61f2083.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, марк рубио
Политика, РОССИЯ, США, Марк Рубио
Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине
Рубио: США сохраняют оптимистичный настрой по поводу урегулирования на Украине
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Остаемся оптимистичными по поводу мира", - отметил он в рамках визита в Брюссель.
Рубио также отметил, что в течение нескольких недель станет ясно, насколько серьезно Россия настроена на мирное урегулирование. Однако, если Вашингтон поймет, что Россия якобы затягивает урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.
Минфин США анонсировал визит делегации Украины для подписания сделки