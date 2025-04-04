https://1prime.ru/20250404/rubio-856389450.html

Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине

Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубио рассказал о настрое США по поводу мирного урегулирования на Украине

сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:52+0300

2025-04-04T14:52+0300

2025-04-04T15:30+0300

политика

россия

сша

марк рубио

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Остаемся оптимистичными по поводу мира", - отметил он в рамках визита в Брюссель.Рубио также отметил, что в течение нескольких недель станет ясно, насколько серьезно Россия настроена на мирное урегулирование. Однако, если Вашингтон поймет, что Россия якобы затягивает урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.

https://1prime.ru/20250403/sdelka-856340103.html

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россия, сша, марк рубио