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Рубио обсудил с Дмитриевым в США урегулирование украинского конфликта
Рубио обсудил с Дмитриевым в США урегулирование украинского конфликта - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рубио обсудил с Дмитриевым в США урегулирование украинского конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Во время встречи они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:05+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Во время встречи они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN Алекс Марквардт. "Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.Как сообщил журналист, российская и американская стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, Рубио отметил, что США надеется вскоре увидеть "реальный прогресс" в урегулировании конфликта, добавив, что надеется, что Дмитриев передаст послание Кремлю.Помимо этого Рубио также отметил, что в ближайшее время никаких других переговоров с Россией запланировано не было.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента России Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента США Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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россия, кирилл дмитриев, марк рубио, сша, дональд трамп, cnn, рфпи, украина
Политика, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, Марк Рубио, США, Дональд Трамп, CNN, РФПИ, УКРАИНА
Рубио обсудил с Дмитриевым в США урегулирование украинского конфликта
CNN: Рубио встретился с Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения конфликта на Украине
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Во время встречи они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN Алекс Марквардт.
"Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.
Как сообщил журналист, российская и американская стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, Рубио отметил, что США надеется вскоре увидеть "реальный прогресс" в урегулировании конфликта, добавив, что надеется, что Дмитриев передаст послание Кремлю.
Помимо этого Рубио также отметил, что в ближайшее время никаких других переговоров с Россией запланировано не было.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента России Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента США Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США